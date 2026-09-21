La Casa de los Famosos México 2026 definirá a su primer finalista el lunes 21 de septiembre, por lo que la gala será conducida por Galilea Montijo.

Faltan dos semanas para que termine La Casa de los Famosos México 2026 y ocho habitantes permanecen en la competencia.

El reality termina el próximo 4 de octubre y el público ya está definiendo a su favorito para que gane la cuarta temporada.

La Casa de los Famosos México 2026 definirá a su primer finalista

La noche del lunes 21 de septiembre será especial para los participantes de La Casa de los Famosos México 2026, ya que se definirá al primer finalista.

La influencer Chamonic reveló que la gala de esta noche será conducida por Galilea Montijo, ya que se realizará una dinámica para conocer a la primera persona que llegará a la final de manera automática.

La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

Hasta el momento, La Casa de los Famosos México 2026 no ha hecho oficial la dinámica que realizará para dar a conocer a su primer finalista.

En temporadas anteriores, La Casa de los Famosos México 2026 coloca el ticket dorado de la final en cajas y los participantes deben encontrarlo.

Mientras tanto, faltan 14 días para que termine La Casa de los Famosos México 2026 y la tensión aumenta entre los participantes.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 llega a su fin el domingo 4 de octubre, cuando conoceremos al ganador de la temporada 4.

Hasta el momento, estos son los ocho participantes que continúan en La Casa de los Famosos México 2026: