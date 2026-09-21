La banda mexicana de música grupera, Los Bukis confirma su regreso a los escenarios del país con conciertos en México.

Así que saca la tarjeta, que ya les tenemos los detalles de fechas, sedes y boletos para los conciertos de Los Bukis en México:

Sábado 12 de diciembre 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, CDMX

Sábado 19 de diciembre 2026 en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, Jalisco

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Gran Venta HSBC: 24 de septiembre 2026 desde las 2:00 pm solo con tarjetas Premiere de crédito y débito)

Gran Venta HSBC: 25 de septiembre 2026 a partir de las 9:00 am con tarjetas de crédito y débito

Venta General y en taquillas de los recintos: 26 de septiembre 2026 desde las 2:00 de la tarde

Meses sin intereses: 3 y 5 mese con tarjetas de crédito HSBC

Boletera: Ticketmaster

Precios de boletos: Aún sin revelar

Los Bukis en México: fechas, sedes y boletos para sus conciertos (Ocesa )

Los Bukis en México: fechas, sedes y boletos para sus conciertos (OCESA)

¡Tuyos por siempre! de Los Bukis, el gran cierre de un ciclo

Tal y como lo habían anunciado, la agrupación mexicana, Los Bukis se retiran de los escenarios con la gira ¡Tuyos por siempre! El gran cierre de un ciclo.

Por lo que desde ya los conciertos de Los Bukis son de los más esperados para cerrar el año, mismo que prometen ser un show sin igual de la agrupación liderada por Marco Antonio Solís para decir adiós.

Así que ya tienes los detalles para no quedarse sin ver a Los Bukis en su gira final de conciertos por México.