Atlante vs Querétaro juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-0 en en la cancha de las Rojinegras . Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlante vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Atlante 1-0 Querétaro es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: <b>Atlante 1-0 Querétaro</b>
Atlante vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Querétaro, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Atlante
- Portera: Jennifer Amaro
- Defensas: Selene Valera, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Jessica Pérez
- Mediocampistas: Nailea Vidrio, Karen Becerril, Carol López y Andrea Salinas
- Delanteras: Alexia Villanueva y Samaría Gómez
Querétaro
- Portera: Claudia Lozoya
- Defensas: Fátima Delgado, Alondra Camargo, Deisy Ojeda, Karla García
- Mediocampistas: Victoria Ceseña, Jimena Ríos, Dulce Alvarado, Mirelle Arciniega
- Delanteras: Leidy Ramos, Solange Lemos
Atlante vs Querétaro: Posibles alienaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Atlante vs Querétaro se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 21 de septiembre a las 15:45 horas por YouTube.
- Partido: Atlante vs Querétaro
- Fase: Jornada 8 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: YouTube