Atlante vs Querétaro juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-0 en en la cancha de las Rojinegras . Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlante vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Atlante 1-0 Querétaro es el pronóstico en el delo de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>Atlante 1-0 Querétaro</b>

Atlante vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Querétaro, en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Atlante

Portera: Jennifer Amaro

Defensas: Selene Valera, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Jessica Pérez

Mediocampistas: Nailea Vidrio, Karen Becerril, Carol López y Andrea Salinas

Delanteras: Alexia Villanueva y Samaría Gómez

Atlante ha tenido un complicado torneo en la Liga Femenil (@atlantefem)

Querétaro

Portera: Claudia Lozoya

Defensas: Fátima Delgado, Alondra Camargo, Deisy Ojeda, Karla García

Mediocampistas: Victoria Ceseña, Jimena Ríos, Dulce Alvarado, Mirelle Arciniega

Delanteras: Leidy Ramos, Solange Lemos

Atlante vs Querétaro: Posibles alienaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Atlante vs Querétaro se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 21 de septiembre a las 15:45 horas por YouTube.