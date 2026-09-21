Alejandra Guzmán reaparece tras sufrir una luxación de cadera en pleno concierto en Veracruz.

Mediante un video publicado en redes sociales, la cantante informó que interpondrá una demanda contra una persona que pudo agravar su situación.

Alejandra Guzmán revela que previo a su llegada al hospital, una persona se acercó y quiso moverle la pierna sin autorización y sin contar con las placas necesarias para determinar su estado.

De haberlo permitido, le habría ocasionado daños mayores al no realizar una exploración física minuciosa y radiografías o tomografías.

De acuerdo con la rockera, el hombre lo que en realidad quería era fama.

“Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas. Ya después llegó un doctor que fue el que me atendió y estaba gracias a Dios ahí en el concierto. No le crean, eh, ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimándome”. Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán reaparece desde el hospital tras lesionarse la cadera en concierto (Yazmín Betancourt)

Alejandra Guzmán vuelve a ponerse de pie

En su mensaje, Alejandra Guzmán agradeció la preocupación de sus seguidores, a quienes aseguró se encuentra bien debido a que un doctor la atendió de inmediato, pero sobre todo porque descansó.

Con radiografía en mano, explica que mantener su cuerpo en reposo la ayudó a disminuir la inflamación, por lo que hoy ya puede ponerse de pie.

“A todos mis fans divinos que me han hablado, a todos los que están preocupados. Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó. Esta es mi radiografía, no sé si la puedan ver ahí... Gracias, gracias a todos y gracias a Dios porque estoy bien, estoy completa, estoy caminando, mírenme”. Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán vuelve a ponerse de pie (Captura de pantalla)

Asimismo, adelantó que regresará a los escenarios en cuanto su recuperación se lo permita; sin embargo, modificará la intensidad de sus presentaciones para evitar imprevistos.