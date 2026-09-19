Víctor García cantará en La Casa de los Famosos México 2026 y se reencontrará con Yahir, a 24 años de la primera generación de La Academia.

El viernes 18 de septiembre La Casa de los Famosos México 2026 ofrecerá una noche especial a sus habitantes y Víctor García tendrá un show especial. Los detalles:

Hora: 10:00 p.m.

Emisión: Canal 5

Víctor García y Yahir se reencontrarán en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir y Víctor García fueron parte de la primera generación de La Academia y se han encontrado en diversos proyectos como Juego de Voces.

Pero, esta vez será una noche especial, pues Víctor García cantará para Yahir y sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026.

Víctor García compartió un mensaje en Instagram horas antes de su show en el programa: “El reencuentro más esperado” y etiquetó a Yahir.

El cantante ha enviado mensajes de apoyo para Yahir desde que inició La Casa de los Famosos México 2026, por los que sus fans esperan verlos juntos de nuevo.

Se desconoce si Víctor García podrá interactuar con Yahir o solo hará su presentación musical.

Fans de Víctor García y Yahir piden que canten juntos en La Casa de los Famosos México

El reencuentro de Yahir y Víctor García generó grandes expectativas entre los fans de La Casa de los Famosos México 2026.

Incluso, hay quienes piden que canten juntos para que recuerden sus tiempos en La Academia.

Hasta el momento, La Casa de los Famosos México 2026 no ha revelado si ambos cantantes se presentarán juntos, pero ViX dio una pista.

En la publicación donde se anunció la participación de Víctor García, la cuenta oficial de ViX compartió la estrofa de la canción “Maracas”, por lo que algunos creen que los dos exparticipantes de La Academia sí podrían cantar juntos.