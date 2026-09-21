La aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene en niveles altos durante septiembre de 2026, de acuerdo con la encuesta de MetricsMx que también evaluó la percepción pública sobre las medidas de transparencia impulsadas desde el gobierno federal.

Los resultados de la tercera semana de septiembre muestran un amplio respaldo tanto a la gestión de la presidenta como a su decisión de pedir explicaciones públicas a funcionarios señalados por presuntas inconsistencias patrimoniales.

La encuesta refleja además una demanda social de mayor rendición de cuentas y vigilancia sobre la conducta de los servidores públicos.

Sheinbaum alcanza 70.5% de aprobación; 68% respalda transparentar patrimonio de funcionarios (SDPnoticias)

Aprobación de Claudia Sheinbaum se mantiene sólida

El trabajo de Claudia Sheinbaum al frente de la presidencia de México se mantiene fuertemente respaldado en la tercera semana de septiembre:

Aprobación: 70.5% (integrado por un 56.9% que “aprueba mucho” y un 13.6% que “aprueba algo”).

Desaprobación: 17.6% (15.1% “desaprueba mucho” y 2.5% “desaprueba algo”).

Posición neutral: Un 8.4% señaló que “ni aprueba ni desaprueba” y un 3.5% no supo responder.

Este resultado muestra la continuidad del respaldo popular tras haber registrado un 71.8% de aprobación en la semana del 2 de septiembre y un 72.5% en la semana del 9 de septiembre de 2026.

Aprobación de Claudia Sheinbaum de las tres primeras semanas de septiembre de 2026 (SDPnoticias)

Respaldan transparencia patrimonial de funcionarios públicos

La postura de Claudia Sheinbaum ante la información publicada sobre propiedades y viajes de funcionarios recibió una respuesta categórica por parte de la opinión pública.

Al evaluar esta decisión un 68.0% consideró que es “correcta” la exigencia de solicitarles aclarar públicamente su patrimonio.

Mientras que 14.4% la calificó como “incorrecta”, un 10.1% manifestó que le es “indiferente” y sólo un 7.5% “no sabe”.

68% respalda transparentar patrimonio de funcionarios (SDPnoticias)

Esta postura ciudadana en favor de la ética pública se alinea con el 49.2% de los encuestados el 9 de septiembre de 2026 que consideró que no es correcto que las autoridades de los gobiernos de la 4T viajen en aviones privados.

49.2% rechaza uso de aviones privados por parte de funcionarios de la 4T (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 16 de septiembre de 2026 a 800 mayores de edad residentes de México.

Enviando preguntas y sus posibles respuestas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones.

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 3 de septiembre de 2026.

Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE del 3 de septiembre de 2026.

Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%.