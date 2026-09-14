El domingo 13 de septiembre fue la séptima eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 y una vez más, Mariana Ochoa fue el “blanco” de los comentarios de sus compañeros, pero el rechazo podría fortalecerla.

Durante el posicionamiento, Mariana Ochoa recibió los comentarios de Massad Al-Tamimi, Ese Pérez, Memo Schutz y Yahir, quienes le reclamaron por haber preferido su inmunidad a cambio de rebajar el presupuesto de comida.

Posteriormente, durante el sinceramiento, Gema Garoa y Brianda Deyanara se posicionaron con Mariana Ochoa, lo que desató comentarios entre los panelistas quienes sospechan que la cantante podría llegar a la final.

Mariana Ochoa obtuvo todos los posicionamientos en La Casa de los Famosos México

Con excepción de Cynthia Klitbo y Karina Torres, todos los compañeros de Mariana Ochoa se posicionaron contra ella.

El primero en posicionarse frente a Mariana Ochoa fue Ese Pérez, quien acusó a la cantante de incomodarlo cuando “los espiaba”.; Mariana Ochoa le aclaró que ella no espiaba a sus compañeros.

Los siguientes en posicionarse con la cantante fueron Memo Schutz y Yahir, quienes expresaron que ‘no le perdonaban’ que hubiera obtenido su inmunidad a cambio del presupuesto.

Posteriormente, se realizó el sinceramiento, donde Gema Garoa retomó las palabras que Apio Quijano mencionó en la gala pasada y acusó a Mariana Ochoa de no sacar su verdadera personalidad.

Por último, Brianda mencionó que no había conectado con Mariana Ochoa.

Excompañeros de Mariana Ochoa creen que los malos comentarios la fortalecen

Tras el posicionamiento y sinceramiento, los excompañeros de Mariana Ochoa consideran que los malos comentarios de los habitantes hacen más fuerte a la cantante.

Arantza Ruiz, Luis Chaparro y Flor Vigna consideran que el público sigue apoyando a Mariana Ochoa tras percatarse de los constantes ataques de sus compañeros.

Mariana Echeverría fue la invitada de la Gala de eliminación y considera que entre más ataquen a Mariana Ochoa, más popular será entre el público.

Pero, Mariana Ochoa se podría enfrentar a algún tipo de tristeza al sentir el rechazo de sus compañeros, según Mariana Echeverría.