El portal del SAT presenta intermitencias y problemas de acceso que pueden impedir a los contribuyentes ingresar con normalidad o completar algunos trámites este 21 de septiembre.

Si hoy intentaste entrar al Servicio de Administración Tributaria y la página no carga, muestra errores o tarda demasiado en responder, el problema podría estar relacionado con los servicios de la autoridad fiscal.

Reportan caída del SAT este 21 de septiembre (Downdetector)

¿Por qué falla el portal del SAT este 21 de septiembre?

Un monitor independiente de disponibilidad del SAT señala que sus servicios pueden presentar saturaciones, especialmente durante periodos de alta demanda, cierres de mes y fechas límite para cumplir obligaciones fiscales.

Sin embargo, esta herramienta advierte que sus mediciones no constituyen información oficial del SAT.

Las intermitencias del SAT no son nuevas, pues cabe recordar que en abril de 2026, durante el inicio del periodo para presentar la Declaración Anual de personas físicas, contribuyentes reportaron problemas para ingresar, cargar la e.firma y acceder a los aplicativos.

Además, el SAT y la ANAM reconocieron recientemente interrupciones en servicios aduanales ocasionadas por fallas en el suministro eléctrico que afectaron algunos servidores y provocaron problemas para generar el DODA. Las autoridades posteriormente informaron que el servicio operaba con normalidad.

Por ello, si no puedes entrar al SAT hoy 21 de septiembre, conviene: