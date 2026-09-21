Jorge Añorve, hijo de Manuel Añorve, se casó a principios de septiembre 2026; su celebración contó con la presencia de Disclosure.

Jorge Antonio Añorve y Karla Kristhel García contrajeron matrimonio religioso en la Basílica de Guadalupe el 7 de septiembre de 2026.

Sin embargo, su boda por el civil se realizó durante el fin de semana en Valle de Guadalupe, con una ceremonia y recepción lujosas que fueron amenizadas por el dúo de música electrónica Disclosure.

Boda de Jorge Añorve y Karla Kristhel García (Manuel Añorve/Facebook)

Boda de hijo de Manuel Añorve fue amenizada por Disclosure

La boda civil de Jogre Añorve, hijo de Manuel Añorve, y Karla Kristhek García fue amenizada por el dúo de música electrónica Disclosure.

Disclosure en la boda de Jorge Añorve (Leonardo Olavarrieta/TikTok)

La ceremonia y la fiesta, realizada durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre se realizó en Valle de Guadalupe, Baja California.

La celebración con Disclosure fue compartida por un usuario de TikTok identificado como Leonardo Olavarrieta, quien resaltó que Disclosure estuvo en la boda de su amiga.

Boda de Jorge Añorve y Karla Kristhel García (Manuel Añorve/Facebook)

Sin embargo, menos de 24 horas después de su publicación, el video fue eliminado de la cuenta.

La boda en Valle de Guadalupe contó con arreglos florales de lujo y un pastel de higo, según videos compartidos en redes sociales.

Cabe señalar que la boda religiosa de Jorge Añorve y Karla García fue transmitida por el canal oficial de la Basílica de Guadalupe el lunes 7 de septiembre de 2026 a las 16:00 horas; estuvieron acompañados por familiares y amigos.