Conoce los conciertos en CDMX en enero de 2026, aquí las fechas, artistas y sedes.
Enero arrancará con una gran oferta de conciertos en la Ciudad de México, este es el calendario completo:
Conciertos en CDMX en enero 2026: Auditorio Nacional
- Oscar D´León: 7 de enero
- Leiva: 16 de enero
- Los Askis: 18 de enero
- Gloria Trevi: 22 de enero
- La Gusana Ciega: 30 de enero
- Yandel: 31 de enero
Conciertos en CDMX en enero 2026: Autódromo Hermanos Rodríguez
- Sinego: 10 de enero
Conciertos en CDMX en enero 2026: Palacio de los Deportes
- Patrick Miller: 10 de enero
- Molotov: 31 de enero
Conciertos en CDMX en enero 2026: Pabellón del Palacio de los Deportes
- She Past Away: 31 de enero
Conciertos en CDMX en enero 2026: Estadio GNP Seguros
- Avenged Sevenfold: 17 de enero
- José Madero: 24 de enero
Conciertos en CDMX en enero 2026: La Maraka
- Marta Sánchez: 22 de enero
- M2M: 23 y 24 de enero
- La Castañeda: 31 de enero
Conciertos en CDMX en enero 2026: Lunario del Auditorio Nacional
- Jorge Muñiz: 23 y 24 de enero
- Amanda Miguel: 25 de enero
- Weather Systems: 29 de enero
- Estela Núñez: 30 de enero
Conciertos en CDMX en enero 2026: Pepsi Center WTC
- C-Kan: 24 de enero
Conciertos en CDMX en enero 2026: Teatro Metropólitan
- Silvana Estrada: 27, 28 y 29 de enero
Conciertos en CDMX en enero 2026: Arena CDMX
- La Parranda Tour: 16 de enero
- El Flaco y sus amigos: 17 de enero
- Los inquietos del norte: 23 de enero
- Grupo Bryndis: 31 de enero
Conciertos en CDMX en enero 2026: Monumental Plaza de Toros México
- Kanye West: 30 y 31 de enero
Conciertos en CDMX en enero 2026: Auditorio BB
- Saint Motel: 31 de enero