Conoce los conciertos en CDMX en enero de 2026, aquí las fechas, artistas y sedes.

Enero arrancará con una gran oferta de conciertos en la Ciudad de México, este es el calendario completo:

Concierto
Concierto (Unsplash)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Auditorio Nacional

  • Oscar D´León: 7 de enero
  • Leiva: 16 de enero
  • Los Askis: 18 de enero
  • Gloria Trevi: 22 de enero
  • La Gusana Ciega: 30 de enero
  • Yandel: 31 de enero
Yandel en México: Precio de boletos para todos sus conciertos en 2024
Yandel (@Yandel )

Conciertos en CDMX en enero 2026: Autódromo Hermanos Rodríguez

  • Sinego: 10 de enero
Sinego
Sinego (Sinego / Facebook)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Palacio de los Deportes

  • Patrick Miller: 10 de enero
  • Molotov: 31 de enero
Molotov
Molotov (Instagram | @molotovbanda)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Pabellón del Palacio de los Deportes

  • She Past Away: 31 de enero
She Past Away
She Past Away (She Past Away / Facebook )

Conciertos en CDMX en enero 2026: Estadio GNP Seguros

  • Avenged Sevenfold: 17 de enero
  • José Madero: 24 de enero
José Madero
José Madero (Especial)

Conciertos en CDMX en enero 2026: La Maraka

  • Marta Sánchez: 22 de enero
  • M2M: 23 y 24 de enero
  • La Castañeda: 31 de enero
La Castañeda en concierto: Precio de los boletos, fecha de preventa y dónde será en 2025
La Castañeda (La Castañeda)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Lunario del Auditorio Nacional

  • Jorge Muñiz: 23 y 24 de enero
  • Amanda Miguel: 25 de enero
  • Weather Systems: 29 de enero
  • Estela Núñez: 30 de enero
Amanda Miguel
Amanda Miguel (@yoamandamiguel / Instagram)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Pepsi Center WTC

  • C-Kan: 24 de enero
C-Kan
C-Kan (Instagram/@ckan98)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Teatro Metropólitan

  • Silvana Estrada: 27, 28 y 29 de enero
Silvana Estrada, cantante.
Silvana Estrada, cantante. (@silvanaestradab)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Arena CDMX

  • La Parranda Tour: 16 de enero
  • El Flaco y sus amigos: 17 de enero
  • Los inquietos del norte: 23 de enero
  • Grupo Bryndis: 31 de enero

Conciertos en CDMX en enero 2026: Monumental Plaza de Toros México

  • Kanye West: 30 y 31 de enero
Kanye West
Kanye West (AFP)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Auditorio BB

  • Saint Motel: 31 de enero
Saint Motel
Saint Motel (Saint Motel / Facebook)