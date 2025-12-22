Conoce los conciertos en CDMX en enero de 2026, aquí las fechas, artistas y sedes.

Enero arrancará con una gran oferta de conciertos en la Ciudad de México, este es el calendario completo:

Oscar D´León: 7 de enero

Patrick Miller: 10 de enero

Sinego: 10 de enero

La Parranda Tour: 16 de enero

Leiva: 16 de enero

Avenged Sevenfold: 17 de enero

El Flaco y sus amigos: 17 de enero

Los Askis: 18 de enero

Gloria Trevi: 22 de enero

Marta Sánchez: 22 de enero

Los inquietos del norte: 23 de enero

M2M: 23 y 24 de enero

Jorge Muñiz: 23 y 24 de enero

José Madero: 24 de enero

C-Kan: 24 de enero

Amanda Miguel: 25 de enero

Silvana Estrada: 27, 28 y 29 de enero

Weather Systems: 29 de enero

Estela Núñez: 30 de enero

La Gusana Ciega: 30 de enero

Kanye West: 30 y 31 de enero

Grupo Bryndis: 31 de enero

Saint Motel: 31 de enero

Molotov: 31 de enero

Yandel: 31 de enero

She Past Away: 31 de enero

La Castañeda: 31 de enero

Concierto (Unsplash)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Auditorio Nacional

Oscar D´León: 7 de enero

Leiva: 16 de enero

Los Askis: 18 de enero

Gloria Trevi: 22 de enero

La Gusana Ciega: 30 de enero

Yandel: 31 de enero

Yandel (@Yandel )

Conciertos en CDMX en enero 2026: Autódromo Hermanos Rodríguez

Sinego: 10 de enero

Sinego (Sinego / Facebook)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Palacio de los Deportes

Patrick Miller: 10 de enero

Molotov: 31 de enero

Molotov (Instagram | @molotovbanda)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Pabellón del Palacio de los Deportes

She Past Away: 31 de enero

She Past Away (She Past Away / Facebook )

Conciertos en CDMX en enero 2026: Estadio GNP Seguros

Avenged Sevenfold: 17 de enero

José Madero: 24 de enero

José Madero (Especial)

Conciertos en CDMX en enero 2026: La Maraka

Marta Sánchez: 22 de enero

M2M: 23 y 24 de enero

La Castañeda: 31 de enero

La Castañeda (La Castañeda)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Lunario del Auditorio Nacional

Jorge Muñiz: 23 y 24 de enero

Amanda Miguel: 25 de enero

Weather Systems: 29 de enero

Estela Núñez: 30 de enero

Amanda Miguel (@yoamandamiguel / Instagram)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Pepsi Center WTC

C-Kan: 24 de enero

C-Kan (Instagram/@ckan98)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Teatro Metropólitan

Silvana Estrada: 27, 28 y 29 de enero

Silvana Estrada, cantante. (@silvanaestradab)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Arena CDMX

La Parranda Tour: 16 de enero

El Flaco y sus amigos: 17 de enero

Los inquietos del norte: 23 de enero

Grupo Bryndis: 31 de enero

Conciertos en CDMX en enero 2026: Monumental Plaza de Toros México

Kanye West: 30 y 31 de enero

Kanye West (AFP)

Conciertos en CDMX en enero 2026: Auditorio BB

Saint Motel: 31 de enero