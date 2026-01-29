Si asistirás al concierto de Kanye West en Plaza de Toros México, acá te compartimos el setlist, horario y telonero del 30 y 31 de enero.

Kanye West -de 48 años de edad-regresa a México con su gira Ye Live 2026.

Setlist del concierto de Kanye West en Plaza de Toros México

El setlist de canciones para el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México el 30 y 31 de enero sería este:

POWER

Can’t Tell Me Nothing

Ni**as In Paris

Praise God

Blood On The Leaves

Say You Will

Heartless

Love Lockdown

Bound 2

Jail

Stars

Paid

Talking

Bomb

Fried

Carnival

On Sight

Black Skinhead

No Church In The Wild

Wolves

Jesus Walks

Father Stretch My Hands Pt. 1 y Pt.2

Gold Digger

Otis

Touch The Sky

All Falls Down

Good Life

FourFiveSeconds

Run This Town

Ghost Town

Stronger

Flashing Lights

Preacher Man

Damn

Losing Your Mind

Famous

Monster

All of The Lights

Runaway

Kanye West, rapero. (BRAD BARKET / Getty Images via AFP)

Horario del concierto de Kanye West en Plaza de Toros México

Para el concierto de Kanye West en Plaza de Toros México el 30 y 31 de enero, los horarios quedaron así:

Apertura de puertas: 2 horas antes aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Kanye West (REUTERS/Jim Ruymen JR/JJ / REUTERS)

Telonero del concierto de Kanye West en Plaza de Toros México

Los artistas invitados que tendría el concierto de Kanye West en Plaza de Toros México el 30 y 31 de enero serían estos:

Peso Pluma, de 26 años de edad

Travis Scott, de 34 años de edad

Fuerza Regida

Dichos artistas harán que las presentaciones de Kanye West en México sean inolvidables.