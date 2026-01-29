Si asistirás al concierto de Kanye West en Plaza de Toros México, acá te compartimos el setlist, horario y telonero del 30 y 31 de enero.
Kanye West -de 48 años de edad-regresa a México con su gira Ye Live 2026.
Setlist del concierto de Kanye West en Plaza de Toros México
El setlist de canciones para el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México el 30 y 31 de enero sería este:
- POWER
- Can’t Tell Me Nothing
- Ni**as In Paris
- Praise God
- Blood On The Leaves
- Say You Will
- Heartless
- Love Lockdown
- Bound 2
- Jail
- Stars
- Paid
- Talking
- Bomb
- Fried
- Carnival
- On Sight
- Black Skinhead
- No Church In The Wild
- Wolves
- Jesus Walks
- Father Stretch My Hands Pt. 1 y Pt.2
- Gold Digger
- Otis
- Touch The Sky
- All Falls Down
- Good Life
- FourFiveSeconds
- Run This Town
- Ghost Town
- Stronger
- Flashing Lights
- Preacher Man
- Damn
- Losing Your Mind
- Famous
- Monster
- All of The Lights
- Runaway
Horario del concierto de Kanye West en Plaza de Toros México
Para el concierto de Kanye West en Plaza de Toros México el 30 y 31 de enero, los horarios quedaron así:
- Apertura de puertas: 2 horas antes aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente
Telonero del concierto de Kanye West en Plaza de Toros México
Los artistas invitados que tendría el concierto de Kanye West en Plaza de Toros México el 30 y 31 de enero serían estos:
- Peso Pluma, de 26 años de edad
- Travis Scott, de 34 años de edad
- Fuerza Regida
Dichos artistas harán que las presentaciones de Kanye West en México sean inolvidables.