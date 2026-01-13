Luego de complicaciones en su última visita para su concierto en México, Zayn Malik ya está preparando la revancha con su regreso próximamente a nuestro país.
Así lo dejó ver el propio Zayn Malik en una publicación en su sitio oficial donde menciona conciertos en México, así como a otros países y regiones del mundo.
¿Cuándo regresa Zayn Malik a México?
La publicación de Zayn Malik en su portal oficial, pone a este año 2026 como el elegido para tener un nuevo concierto en México.
Pues también vemos nombrado a Estados Unidos, Reino Unido y Sudamérica, lo que indica que Zayn Malik estará bastante ocupado en este 2026.
En el apartado de México aparecen tres líneas, lo que indicaría que el cantante tendrá tres fechas agendadas para presentarse con su espectáculo.
Aunque no se mencionan aún, fans creen que las ciudades elegidas para los conciertos serán CDMX, Monterrey y Guadalajara, que son las tradicionales en este tipo de giras.
Zayn Malik tuvo que cancelar su último concierto en México
Zayn Malik le debe un concierto a México, luego que en marzo de 2025 tuviera que cancelar su presentación en el Palacio de los Deportes de la CDMX.
De acuerdo con un comunicado lanzado por el propio Zayn Malik, en ese momento estaba atravesando por una enfermedad que le impidió cumplir con la fecha.
Lamentando todos los problemas que le ha hecho pasar a los fans, además de que agradeció la comprensión de todo el mundo ante esta eventualidad.
Aunque se hizo el reembolso pertinente, muchos esperaban que el cantante repusiera esa fecha.
Si bien no se dijo nada durante lo que restó de 2025, ahora iniciando 2026, los fans tendrán noticias muy pronto del regreso de Zayn Malik y todo su espectáculo