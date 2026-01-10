En este 2026 los conciertos en CDMX iniciarán a lo grande con la confirmación de dos presentaciones de Cristian Castro.

La cita con los fanáticos será en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital del país.

Cristian Castro en el Auditorio Nacional: fecha de conciertos

La buena noticia es que Cristgian Castro no solo dará uno, sino que serán dos conciertos programados para el Auditorio Nacional en las siguientes fechas:

Martes 10 de marzo de 2026

Miércoles 11 de marzo de 2026

Cristian Castro (@vrocastroficial / Instagram)

Estos dos conciertos en CDMX formarán parte de la gira Desde el Corazón Tour 2026 que Cristian Castro llevará a otras ciudades a lo largo del país.

Con esto, el cantante marca su regreso a los grandes escenarios de México, reencontrándose con el público que lo ama.

Además de la CDMX, otro concierto confirmado de Cristian Castro es en Monterrey. El cantante se presentará el próximo 20 de marzo en el Domo Care

Precio de boletos para conciertos de Cristian castro en el Auditorio Nacional

En cuanto a la venta de boletos se ha dado a conocer que no habrá preventas bancarias para ninguna de las fechas para ver a Cristian Castro en vivo.

Por lo que la venta general está programada para el jueves 15 de enero en punto de las 11:00 horas de la mañana.

La bolegtera designada es Superboletos, por lo que las entradas estarán disponibles en su página web oficial.

Sin embargo, falta por confirmarse el precio de los boletos, así como sí habrá venta desde las taquillas del recinto o en algún otro punto designado.