Gloria Trevi se ha convertido en una empresaria y cantante mexicana reconocida a nivel mundial por su amplia trayectoria.

Sin embargo, a lo largo de su trayectoria, Gloria Trevi se ha enfrentado a diversas polémicas que la han mantenido en el ojo del huracán.

¿Quién es Gloria Trevi, empresaria y cantante mexicana?

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz nació el 15 de febrero de 1968 en Monterrey, Nuevo León.

Es una cantante, compositora, productora, actriz y empresaria mexicana.

Desde una temprana edad, Gloria Trevi mostró un gran interés por la industria musical, además de que estudió ballet durante algunos años.

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Gloria Trevi se catapultó en los 80 con un estilo único, rompiendo estereotipos.

Sin embargo, su carrera se ha visto marcada por una serie de escándalos y demandas que la persiguen hoy en día.

Pese a su turbio y escandaloso pasado, Gloria Trevi ha logrado mantener a sus fanáticos que la siguen hasta hoy en día.

¿Cuántos años tiene Gloria Trevi, empresaria y cantante mexicana?

Gloria Trevi tiene 57 años de edad.

¿Quién es el esposo de Gloria Trevi, empresaria y cantante mexicana?

Gloria Trevi se encuentra casada con Armando Gómez.

Gloria Trevi y Armando Gómez (Instagram/@armandogomez73)

¿Qué signo zodiacal es Gloria Trevi, empresaria y cantante mexicana?

Gloria Trevi es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Gloria Trevi, empresaria y cantante mexicana?

Gloria Trevi y Andrade se convirtieron en padres de una niña en 1999, mientras estaban prófugos y escondidos en Brasil.

Tres meses antes de que fueron encontrados, la bebé llamada Ana Dalay murió con 33 días de vida, tiempo después Gloria Trevi dijo que su bebé falleció mientras dormía.

El 18 de febrero de 2002, Gloria Trevi le dio la bienvenida a su hijo Ángel Gabriel.

Su tercer hijo, Miguel Armando, nació el 10 de agosto de 2005 en McAllen, Texas.

¿Qué estudió Gloria Trevi, empresaria y cantante mexicana?

Gracias al concurso que ganó, Gloria Trevi estudió en el Centro de Educación Artística.

Pero, poco antes de finalizar dichos estudios, conoció a Sergio Andrade y este le propuso involucrarla en uno de sus proyectos musicales.

Gloria Trevi (@gloriatrevi / Instagram)

¿En qué ha trabajado Gloria Trevi, empresaria y cantante mexicana?

Gloria Trevi inició su carrera musical gracias a la convocatoria de un programa de televisión para encontrar a una joven idéntica a Chispita, personaje interpretado por Lucerito.

Con 14 años de edad, Gloria Trevi viajó a la CDMX y terminó ganando el concurso de la XE-TU, programa de Televisa.

Su premio fue un vestuario completo de Chispita y una beca para estudiar actuación en CEA de Televisa.

A los 15 años, Gloria Trevi fue presentada con el productor Sergio Andrade, quien la llevó al estrellato, pero también la vinculó a uno de los mayores escándalos de corrupción y trata de menores en México.

Sergio Andrade incluyó a Gloria Trevi en el proyecto musical Boquitas Pintadas, una agrupación formada en 1984.

En 1986 el grupo terminó, pero Gloria Trevi siguió trabajando con Sergio Andrade.

Trevi comenzó una relación amorosa con el productor Sergio Andrade cuando ella tenía 15 años y él casi 30.

En 1996 anunció que se retiraba temporalmente de los escenarios por un problema de salud de Andrade.

A lo largo de su carrera como solista, Gloria Trevi ha lanzado las producciones discográficas:

... Qué hago aquí? (1989)

Tu ángel de la guarda (1991)

Me siento tan sola (1992)

Más turbada que nunca (1994)

Si me llevas contigo (1995)

Cómo nace el universo (2004)

Una rosa blu (2007)

Gloria (2011)

De película (2013)

El amor (2015)

Versus, con Alejandra Guzmán (2017)

Diosa de la noche (2019)

Isla Divina (2022)

Mi Soundtrack Vol. 1 (2023)

Mi Soundtrack Vol. 2 (2023)

Mi Soundtrack Vol. 3 (2024)

El vuelo (2025)

Gloria Trevi también protagonizó algunas películas:

Pelo suelto (1991)

Zapatos viejos (1993)

Una papa sin catsup (1995)

Libre para Amar (2013)

Gloria Trevi: Ellas soy yo

A lo largo de su trayectoria, Gloria Trevi ha recibido diferentes reconocimientos entre los que se encuentran:

Premio President Award de BMI

Billboard

Premio lo Nuestro

Premio Juventud

Latin American Music Award

Premio Telehit

Premios People en Español

Latín Songwriters Hall of Fame (2018)

Premios TV Novelas

Premios Oye

¿Gloria Trevi, empresaria y cantante mexicana, podría demandar a Ricardo Salinas Pliego?

Sabina Berman compartió una publicación en la que reveló que Gloria Trevi demandaría a Ricardo Salinas Pliego por 180 millones de dólares.

En su mensaje, Sabina Berman no compartió más detalles sobre la demanda que Gloria Trevi interpondría en contra de Ricardo Salinas Pliego.

Sabina Berman dice que Gloria Trevi demandaría a Salinas Pliego (@sabinaberman / X )

Gloria Trevi y las polémicas a las que se ha enfrentado

A lo largo de su trayectoria, Gloria Trevi se ha enfrentado a varias polémicas en especial por su pasado que la sigue persiguiendo:

En 1999 empezaron a surgir las primeras denuncias en contra de Gloria Trevi y Sergio Andrade .

El 1 de junio de 1999 se giró una orden de aprehensión en contra de Gloria Trevi y Sergio Andrade por rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

Estuvieron prófugos alrededor de diez meses, el 13 de enero de 2000 fueron localizados y detenidos en Río de Janeiro, Brasil.

Gloria Trevi permaneció 4 años en prisión, pero el 21 de septiembre de 2004 un juez la absolvió y exoneró debido a que no encontró pruebas para una sentencia condenatoria.

En 2009, Gloria Trevi demandó a TV Azteca, Publimax y Pati Chapoy por haber iniciado una campaña de desprestigio en su contra.

En 2022, dos demandas fueron presentadas en su contra por abuso de menores.

A inicios del 2023 la denunciaron en Estados Unidos por corrupción de menores.

En el mismo año, Gloria Trevi vivió un momento complicado luego de que la FGR la denunció por lavado de dinero y defraudación fiscal.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevaba investigando a Gloria Trevi desde 2021 y tendrían las pruebas de que las empresas de la cantante y su esposo han sido utilizadas para evadir impuestos en México.

En 2024, Gloria Trevi demandó a Sergio Andrade ante las autoridades de California, Estados Unidos por un presunto abuso sexual que habría sufrido en el país norteamericano hace varias décadas.

Durante el 2025, algunos medios han reportado que el exjuez que absolvió a Gloria Trevi de los cargos en 2004 no tenía cédula profesional en ese momento.

Si se confirma está situación se podría reponer el proceso judicial anterior y anular la sentencia.