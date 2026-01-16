La cantautora Julieta Venegas regresa a los escenarios en concierto con el tour “Norteña” para 2026 en México.

Tour “Norteña” para 2026 en México del cual ya te tenemos los detalles de fechas, preventa de boletos y todo lo que debes saber para no perderte de ver a Julieta Venegas en concierto:

Fechas:

22 de mayo de 2026 en Tijuana, Baja California (Recinto por confirmar)

23 de mayo de 2026 en Mexicali, Baja California (Recinto por confirmar)

27 de mayo de 2026 en Coliseo Centenario de Torreón, Coahuila

29 de mayo de 2026 en el Escenario GNP en Monterrey, Nuevo León

4 de junio de 2026 en el Teatro Morelos de Toluca, Estado de México

6 de junio de 2026 en el Auditorio Josefa Ortiz de Querétaro, Querétaro

10 de junio de 2026 en el Auditorio CCU de Puebla, Puebla

14 de junio de 2026 en Tampico, Tamaulipas (Recinto por confirmar)

17 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

20 de junio de 2026 en el Teatro Diana de Guadalajara, Jalisco

Preventa Banamex: 19 de enero desde las 11:00 am Venta General y taquillas de los recintos: 20 de enero 11:00 de la mañana Boletera Ticketmaster, eTicket, ShowbizTicket y Boletomóvil Precios de boletos: Aún sin revelarse

Julieta Venegas anuncia el tour “Norteña” para 2026 en México (Ocesa)

El gran regreso a los escenarios de México 2026 de Julieta Venegas es oficial con la gira de conciertos “Norteña”.

Gira con la que Julieta Venegas estará promocionando su nuevo álbum “Norteña”, con el cual la cantautora rinde homenaje a sus raíces en Tijuana.