Julieta Venegas anuncia el tour “Norteña” para 2026 en México

La cantautora Julieta Venegas regresa a los escenarios en concierto con el tour “Norteña” para 2026 en México.
Tour “Norteña” para 2026 en México del cual ya te tenemos los detalles de fechas, preventa de boletos y todo lo que debes saber para no perderte de ver a Julieta Venegas en concierto:
- Fechas:
- 22 de mayo de 2026 en Tijuana, Baja California (Recinto por confirmar)
- 23 de mayo de 2026 en Mexicali, Baja California (Recinto por confirmar)
- 27 de mayo de 2026 en Coliseo Centenario de Torreón, Coahuila
- 29 de mayo de 2026 en el Escenario GNP en Monterrey, Nuevo León
- 4 de junio de 2026 en el Teatro Morelos de Toluca, Estado de México
- 6 de junio de 2026 en el Auditorio Josefa Ortiz de Querétaro, Querétaro
- 10 de junio de 2026 en el Auditorio CCU de Puebla, Puebla
- 14 de junio de 2026 en Tampico, Tamaulipas (Recinto por confirmar)
- 17 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX
- 20 de junio de 2026 en el Teatro Diana de Guadalajara, Jalisco
- Preventa Banamex: 19 de enero desde las 11:00 am
- Venta General y taquillas de los recintos: 20 de enero 11:00 de la mañana
- Boletera Ticketmaster, eTicket, ShowbizTicket y Boletomóvil
- Precios de boletos: Aún sin revelarse
Julieta Venegas regresa a los escenarios de México 2026 con su gira “Norteña”
El gran regreso a los escenarios de México 2026 de Julieta Venegas es oficial con la gira de conciertos “Norteña”.
Gira con la que Julieta Venegas estará promocionando su nuevo álbum “Norteña”, con el cual la cantautora rinde homenaje a sus raíces en Tijuana.
Para los fans de Julieta Venegas los tarjetahabientes Banamex tendrán 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.