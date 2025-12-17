El músico estadounidense Lenny Kravitz confirma su regreso a México en concierto con tour 2026.

Así que si no te quieres perder de ver a Lenny Kravitz en su regreso a México te tenemos los detalles de fechas, sedes y boletos para sus conciertos:

  • 8 de marzo 2026 en el Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco
  1. Rojo: $4,945
  2. Azul: $4,573
  3. Blanco: $ 3,612
  4. Lila: $2,363
  5. Naranja: $1,473
  • 11 de marzo 2026 en el Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León
  1. Beyond General: $3,720
  2. Platea: $4,092
  3. Perfil: $3,176.90
  4. Primer piso: $1,240
  • 14 de marzo 2026 en el Vive Latino, Estadio GNP Seguros - Ciudad de México, CDMX
  1. Abono General: $3,650
  2. Individual por día: $2,700
  3. Abonos Boxes Diamante: $12,400
  • Boletera: Ticketmaster

Lenny Kravitz regresa México en gira 2026

“Lenny Kravitz Live 2026” trae de regreso al músico Lenny Kravitz a México en gira 2026 para suerte de los fans.

Los boletos ya están a la venta tanto en el sistema de Ticketmaster, así como en las taquillas de los recintos para adquirir tus entradas sin cargos servicios.

También se tiene la opción de 3 mese sin interés en compras mayores a 3 mil pesos para tarjetas Banamex.

Lenny Kravitz llega a los Critics Choice Awards 2024.
Lenny Kravitz llega a los Critics Choice Awards 2024. (Jordan Strauss / Invision/AP)