El músico estadounidense Lenny Kravitz confirma su regreso a México en concierto con tour 2026.
Así que si no te quieres perder de ver a Lenny Kravitz en su regreso a México te tenemos los detalles de fechas, sedes y boletos para sus conciertos:
- 8 de marzo 2026 en el Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco
- Rojo: $4,945
- Azul: $4,573
- Blanco: $ 3,612
- Lila: $2,363
- Naranja: $1,473
- 11 de marzo 2026 en el Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León
- Beyond General: $3,720
- Platea: $4,092
- Perfil: $3,176.90
- Primer piso: $1,240
- 14 de marzo 2026 en el Vive Latino, Estadio GNP Seguros - Ciudad de México, CDMX
- Abono General: $3,650
- Individual por día: $2,700
- Abonos Boxes Diamante: $12,400
- Boletera: Ticketmaster
Lenny Kravitz regresa México en gira 2026
“Lenny Kravitz Live 2026” trae de regreso al músico Lenny Kravitz a México en gira 2026 para suerte de los fans.
Los boletos ya están a la venta tanto en el sistema de Ticketmaster, así como en las taquillas de los recintos para adquirir tus entradas sin cargos servicios.
También se tiene la opción de 3 mese sin interés en compras mayores a 3 mil pesos para tarjetas Banamex.