El músico estadounidense Lenny Kravitz confirma su regreso a México en concierto con tour 2026.

Así que si no te quieres perder de ver a Lenny Kravitz en su regreso a México te tenemos los detalles de fechas, sedes y boletos para sus conciertos:

8 de marzo 2026 en el Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco

Rojo: $4,945 Azul: $4,573 Blanco: $ 3,612 Lila: $2,363 Naranja: $1,473

11 de marzo 2026 en el Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León

Beyond General: $3,720 Platea: $4,092 Perfil: $3,176.90 Primer piso: $1,240

14 de marzo 2026 en el Vive Latino, Estadio GNP Seguros - Ciudad de México, CDMX

Abono General: $3,650 Individual por día: $2,700 Abonos Boxes Diamante: $12,400

Boletera: Ticketmaster

2026 TOUR DATES ON SALE NOW ⚡️ https://t.co/gu5rqcH7UC pic.twitter.com/JWX5FO9QyN — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) December 16, 2025

“Lenny Kravitz Live 2026” trae de regreso al músico Lenny Kravitz a México en gira 2026 para suerte de los fans.

Los boletos ya están a la venta tanto en el sistema de Ticketmaster, así como en las taquillas de los recintos para adquirir tus entradas sin cargos servicios.

También se tiene la opción de 3 mese sin interés en compras mayores a 3 mil pesos para tarjetas Banamex.