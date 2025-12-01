Prepárate para los conciertos en CDMX en diciembre, aquí el calendario con fechas, artistas y sedes.

Durante el último mes del 2025, la Ciudad de México tendrá una gran oferta de conciertos.

Conciertos en CDMX en diciembre: Arena CDMX

Flor Bertotti: 2 de diciembre

Fede Vigevani: 13 de diciembre

Banda MS de Sergio Lizárraga: 19 y 20 de diciembre

Flor Bertotti (Especial )

Conciertos en CDMX en diciembre: Lunario del Auditorio Nacional

Angelo Diep: 5 de diciembre

Kika Edgar: 6 de diciembre

Sebastián del Buen Ayre: 11 de diciembre

Fernando Delgadillo: 13 de diciembre

Los Chinacos de Toño Medina: 17 de diciembre

Fernando Delgadillo (Cuartoscuro)

Conciertos en CDMX en diciembre: Palacio de los Deportes

Caifanes: 5,6,7, 20 y 21 de diciembre

Patrick Miller; 10 de diciembre

Toto: 16 de diciembre

Caifanes (Caifanes Facebook @Caifanes Mex)

Conciertos en CDMX en diciembre: Pabellón Palacio de los Deportes

Sharif: 6 de diciembre

Subtronics: 13 de diciembre

Say Ocean: 20 de diciembre

Say Ocean (Say Ocean / Facebook)

Conciertos en CDMX en diciembre: Teatro Metropólitan

Katseye: 16 de diciembre

Katseye en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto en Teatro Metropólitan (Katseye )

Conciertos en CDMX en diciembre: Auditorio BB

Mehro: 8 de diciembre

Tombochio: 14 de diciembre

LEGALLYRXX: 18 de diciembre

Eme Malafe: 19 de diciembre

Antidoping: 20 de diciembre

Eme MalaFe (Auditorio BB)

Conciertos en CDMX en diciembre: La Maraka

t.A.T.u. : 1,2,3 y 4 de diciembre

Laureno Brizuela: 6 de diciembre

DLD: 12 y 13 de diciembre

Aranza: 13 de diciembre

Maelo Ruíz y Diego Morán: 18 de diciembre

Mercurio & Friends; 19 de diciembre

Charle Zaa y Manuel José: 20 de diciembre

Sonido Gallo Negro: 26 de diciembre

t.A.T.u. (t.a.t.u.music / Instagram )

Conciertos en CDMX en diciembre: Monumental Plaza de Toros México

Junior H: 13, 14 y 15 de diciembre

Alfredo Olivas: 19 y 20 de diciembre