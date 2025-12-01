Prepárate para los conciertos en CDMX en diciembre, aquí el calendario con fechas, artistas y sedes.

Durante el último mes del 2025, la Ciudad de México tendrá una gran oferta de conciertos.

Conciertos en CDMX en diciembre: Arena CDMX

  • Flor Bertotti: 2 de diciembre
  • Fede Vigevani: 13 de diciembre
  • Banda MS de Sergio Lizárraga: 19 y 20 de diciembre
Flor Bertotti (Especial )

Conciertos en CDMX en diciembre: Lunario del Auditorio Nacional

  • Angelo Diep: 5 de diciembre
  • Kika Edgar: 6 de diciembre
  • Sebastián del Buen Ayre: 11 de diciembre
  • Fernando Delgadillo: 13 de diciembre
  • Los Chinacos de Toño Medina: 17 de diciembre
Fernando Delgadillo
Fernando Delgadillo (Cuartoscuro)

Conciertos en CDMX en diciembre: Palacio de los Deportes

  • Caifanes: 5,6,7, 20 y 21 de diciembre
  • Patrick Miller; 10 de diciembre
  • Toto: 16 de diciembre
Caifanes
Caifanes (Caifanes Facebook @Caifanes Mex)

Conciertos en CDMX en diciembre: Pabellón Palacio de los Deportes

  • Sharif: 6 de diciembre
  • Subtronics: 13 de diciembre
  • Say Ocean: 20 de diciembre
Say Ocean
Say Ocean (Say Ocean / Facebook)

Conciertos en CDMX en diciembre: Teatro Metropólitan

  • Katseye: 16 de diciembre
Conciertos en CDMX en diciembre: Auditorio BB

  • Mehro: 8 de diciembre
  • Tombochio: 14 de diciembre
  • LEGALLYRXX: 18 de diciembre
  • Eme Malafe: 19 de diciembre
  • Antidoping: 20 de diciembre
Eme MalaFe
Eme MalaFe (Auditorio BB)

Conciertos en CDMX en diciembre: La Maraka

  • t.A.T.u. : 1,2,3 y 4 de diciembre
  • Laureno Brizuela: 6 de diciembre
  • DLD: 12 y 13 de diciembre
  • Aranza: 13 de diciembre
  • Maelo Ruíz y Diego Morán: 18 de diciembre
  • Mercurio & Friends; 19 de diciembre
  • Charle Zaa y Manuel José: 20 de diciembre
  • Sonido Gallo Negro: 26 de diciembre
t.A.T.u. en La Maraka, CDMX
t.A.T.u. (t.a.t.u.music / Instagram )

Conciertos en CDMX en diciembre: Monumental Plaza de Toros México

Alfredo Olivas, cantante.
Alfredo Olivas, cantante. (Edgar Negrete Lira/SDPNoticias / Edgar Negrete Lira)