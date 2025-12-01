Prepárate para los conciertos en CDMX en diciembre, aquí el calendario con fechas, artistas y sedes.
Durante el último mes del 2025, la Ciudad de México tendrá una gran oferta de conciertos.
Conciertos en CDMX en diciembre: Arena CDMX
- Flor Bertotti: 2 de diciembre
- Fede Vigevani: 13 de diciembre
- Banda MS de Sergio Lizárraga: 19 y 20 de diciembre
Conciertos en CDMX en diciembre: Lunario del Auditorio Nacional
- Angelo Diep: 5 de diciembre
- Kika Edgar: 6 de diciembre
- Sebastián del Buen Ayre: 11 de diciembre
- Fernando Delgadillo: 13 de diciembre
- Los Chinacos de Toño Medina: 17 de diciembre
Conciertos en CDMX en diciembre: Palacio de los Deportes
- Caifanes: 5,6,7, 20 y 21 de diciembre
- Patrick Miller; 10 de diciembre
- Toto: 16 de diciembre
Conciertos en CDMX en diciembre: Pabellón Palacio de los Deportes
- Sharif: 6 de diciembre
- Subtronics: 13 de diciembre
- Say Ocean: 20 de diciembre
Conciertos en CDMX en diciembre: Teatro Metropólitan
- Katseye: 16 de diciembre
Conciertos en CDMX en diciembre: Auditorio BB
- Mehro: 8 de diciembre
- Tombochio: 14 de diciembre
- LEGALLYRXX: 18 de diciembre
- Eme Malafe: 19 de diciembre
- Antidoping: 20 de diciembre
Conciertos en CDMX en diciembre: La Maraka
- t.A.T.u. : 1,2,3 y 4 de diciembre
- Laureno Brizuela: 6 de diciembre
- DLD: 12 y 13 de diciembre
- Aranza: 13 de diciembre
- Maelo Ruíz y Diego Morán: 18 de diciembre
- Mercurio & Friends; 19 de diciembre
- Charle Zaa y Manuel José: 20 de diciembre
- Sonido Gallo Negro: 26 de diciembre
Conciertos en CDMX en diciembre: Monumental Plaza de Toros México
- Junior H: 13, 14 y 15 de diciembre
- Alfredo Olivas: 19 y 20 de diciembre