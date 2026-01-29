Caifanes regresa al Auditorio Nacional con un único concierto

- Fecha: Sábado 30 de mayo 2026
- Hora: 9:00 de la noche
- Telonero: Aún sin detalles
- Preventa Banamex: 29 de enero a las 11:00 de la mañana
- Venta general y taquillas del Auditorio Nacional: a partir del 30 de enero desde las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos:
- Preferente A: $2,480
- Preferente B: $2,232
- Preferente C: $2,232
- Preferente D: $2,108
- Luneta A: $1,984
- Luneta B: $1,736
- Luneta C: $1,488
- Balcón A: $1,736
- Balcón B: $1,612
- Balcón C: $1,488
- Piso 1A: $1,488
- Piso 1B: $1,364
- Piso 1C: $1,240
- Piso 1D: $1,116
- Piso 2A: $868
- Piso 2B: $744
- Piso 2C: $620
- Piso 2D: $496
Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.