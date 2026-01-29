  • Fecha: Sábado 30 de mayo 2026
  • Hora: 9:00 de la noche
  • Telonero: Aún sin detalles
  • Preventa Banamex: 29 de enero a las 11:00 de la mañana
  • Venta general y taquillas del Auditorio Nacional: a partir del 30 de enero desde las 11:00 am
  • Boletera: Ticketmaster
  • Precio de boletos:
  1. Preferente A: $2,480
  2. Preferente B: $2,232
  3. Preferente C: $2,232
  4. Preferente D: $2,108
  5. Luneta A: $1,984
  6. Luneta B: $1,736
  7. Luneta C: $1,488
  8. Balcón A: $1,736
  9. Balcón B: $1,612
  10. Balcón C: $1,488
  11. Piso 1A: $1,488
  12. Piso 1B: $1,364
  13. Piso 1C: $1,240
  14. Piso 1D: $1,116
  15. Piso 2A: $868
  16. Piso 2B: $744
  17. Piso 2C: $620
  18. Piso 2D: $496
Caifanes regresa al Auditorio Nacional con un único concierto (Ocesa)

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.