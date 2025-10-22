A pocos meses de que el año termine, los rumores de conciertos para México en 2026 ya han comenzado a salir, siendo varios los artistas que vendrían a nuestro país.
Con una lista de posibles artistas en concierto que vendrían a México en 2026 que emociona ya a los fans, pues hay desde rock, pop, indie y demás gusto en géneros para los amantes de la música en vivo.
Con ello, los rumores que más suenan de artistas en conciertos para México 2026, se dicen que llegarían:
- Sabrina Carpenter
- Blur
- RHCP
- Lorde
- Lady Gaga
- Depeche Mode
- AC/CD
- Enhyopen
- Panic! At the Disco
- Ariana Grande
- Coldplay
- La Oreja de Van Gogh
- Florence and The Machine
- Billie Eilish
- Ed Sheeran
- Clairo
- Chappel Roan
- Jade
- Justin Bieber
- Karol G
Recuerda que aquí te estaremos dando a conocer todos los detalles, se confirmarse estos artistas en concierto para México 2026.
Estos son los artistas que han confirmado conciertos para México 2026
Pese a tener rumores de conciertos para México 2026, ya también se tiene confirmados varios otros show en vivo para el año entrante.
Pues hasta ahora, los artistas que han confirmado conciertos en México 2026 son:
- Yandel Sinfónico, 31 de enero en el Auditorio Nacional
- Jesse Baez, 6 de febrero en el Teatro Metropólitan
- My Chemical Romance, 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros
- Midnight Generation, 14 de febrero en el Pepsi Center WTC
- Doja Cat, 18 de febrero en el Palacio de los Deportes
- Big Time Rush, 21 de febrero en el Palacio de los Deportes
- Kali Uchis, 25 de febrero en el Palacio de los Deportes
- Tyler the Creator, 24 y 25 de marzo en el Palacio de los Deportes
- Nothing But Thieves, 31 de marzo en el Pabellón Oeste
- The Weeknd, 20, 21 y 22 abril en el Estadio GNP Seguros
- LANY, 2 de mayo en el Pepsi Center
- Belle and Sebastian, 12 y 13 de mayo en el Teatro Metropólitan
- Korn, 19 de mayo en el Palacio de los Deportes
- Rush, 18 de junio en el Palacio de los Deportes