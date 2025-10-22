A pocos meses de que el año termine, los rumores de conciertos para México en 2026 ya han comenzado a salir, siendo varios los artistas que vendrían a nuestro país.

Con una lista de posibles artistas en concierto que vendrían a México en 2026 que emociona ya a los fans, pues hay desde rock, pop, indie y demás gusto en géneros para los amantes de la música en vivo.

Con ello, los rumores que más suenan de artistas en conciertos para México 2026, se dicen que llegarían:

Sabrina Carpenter

Blur

RHCP

Lorde

Lady Gaga

Depeche Mode

AC/CD

Enhyopen

Panic! At the Disco

Ariana Grande

Coldplay

La Oreja de Van Gogh

Florence and The Machine

Billie Eilish

Ed Sheeran

Clairo

Chappel Roan

Jade

Justin Bieber

Karol G

Recuerda que aquí te estaremos dando a conocer todos los detalles, se confirmarse estos artistas en concierto para México 2026.

Estos son los artistas que han confirmado conciertos para México 2026

Pese a tener rumores de conciertos para México 2026, ya también se tiene confirmados varios otros show en vivo para el año entrante.

Pues hasta ahora, los artistas que han confirmado conciertos en México 2026 son:

Yandel Sinfónico, 31 de enero en el Auditorio Nacional

Jesse Baez, 6 de febrero en el Teatro Metropólitan

My Chemical Romance, 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros

Midnight Generation, 14 de febrero en el Pepsi Center WTC

Doja Cat, 18 de febrero en el Palacio de los Deportes

Big Time Rush, 21 de febrero en el Palacio de los Deportes

Kali Uchis, 25 de febrero en el Palacio de los Deportes

Tyler the Creator, 24 y 25 de marzo en el Palacio de los Deportes

Nothing But Thieves, 31 de marzo en el Pabellón Oeste

The Weeknd, 20, 21 y 22 abril en el Estadio GNP Seguros

LANY, 2 de mayo en el Pepsi Center

Belle and Sebastian, 12 y 13 de mayo en el Teatro Metropólitan

Korn, 19 de mayo en el Palacio de los Deportes

Rush, 18 de junio en el Palacio de los Deportes