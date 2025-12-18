Prepárate para el concierto de Charles Ans en CDMX 2026. Te damos los precios, preventa y fecha en el Auditorio Nacional.

El rapero Charles Ans -de 34 años de edad- hará vibrar el escenario del Coloso de Reforma con un concierto de su “Gracias por Tanto Tour”.

Precios del concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional 2026

Los precios de boletos para el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional en 2026, todavía no se han revelado.

No obstante, se espera que las entradas tengan un costo de 850 a los 3 mil 500 pesos.

Todo depende de la zona del Auditorio Nacional que elijas para el concierto.

Preventa para el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional 2026

Ya se dio a conocer cuándo será la preventa para el concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional:

Preventa Banamex: viernes 19 de diciembre a las 11 de la mañana

Venta general: sábado 20 de diciembre a las 11 de la mañana

Los usuarios con tarjetas Banamex podrán comprar sus boletos para Charles Ans a tres meses sin intereses con compras superiores a los 3 mil pesos.

Fecha del concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional 2026

Te damos la fecha y horarios del concierto de Charles Ans en el Auditorio Nacional:

Fecha del concierto: sábado 8 de agosto 2026

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Término del concierto: 10:00 de la noche