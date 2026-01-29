Por qué Alan Parsons trasladó los conciertos en México a octubre 2026

El reconocido músico británico Alan Parsons ha tenido que trasladar sus fechas de conciertos en México para octubre de 2026.

Dichos conciertos pospuestos de Alan Parsons en México se deben a problemas de salud, por lo que necesita un descanso para su recuperación.

Problemas en la espalda impiden a Alan Parsons viajar a México para sus conciertos

A través de un comunicado Alan Parsons informó que por problemas de salud, específicamente de su espalda, los conciertos en México 2026 tendrán que ser pospuestos para octubre.

“Debido a algunos problemas de salud que no me han ayudado mucho, en concreto una persistente lesión de espalda que está tardando más de lo previsto en sanar, nuestras próximas fechas de gira en México tendrán que posponerse y reprogramarse para el otoño de 2026”. Alan Parsons

Asimismo, Alan Parsons explicó que “mis huesos ingleses no están del todo bien todavía para dos semanas de conciertos y viajes consecutivos”, por lo que tendrá que tomarse un descanso obligatorio.

Con ello, el músico británico Alan Parsons dejó en claro que esto no es un retiro “sino una pausa estratégica que incluye calzado cómodo y algo más de fisioterapia”, ante la alarma que causó a sus fans y al gremio de la música.

Estas son las fechas reprogramadas para los conciertos de Alan Parsons en México para octubre 2026

En un comunicado más, ahora, por parte de la promotora Music Vibe se precisaron las fechas en concierto de Alan Parsons en México que han sido trasladas de febrero a octubre 2026.

Por lo que los conciertos de Alan Parsons en México quedan reprogramados para octubre 2026 se la siguiente forma:

Ciudad de México: Viernes 16 de octubre • Velódromo Olímpico / Funticket.mx

Querétaro: Miércoles 21 de octubre • Auditorio Josefa / Superboletos.com

Guadalajara: Viernes 23 de octubre • Arena Guadalajara / Superboletos.com

Asimismo, se precisó que los boletos previamente adquiridos para los conciertos de Alan Parsons en México serán válidos para las nuevas fechas, sin necesidad de realizar ningún cambio.

Mientras que para los fans que deseen su reembolso deberán estar atentos a los canales oficiales de las boleteras para conocer el proceso correspondiente.