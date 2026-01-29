La Arena CDMX volverá a recibir en concierto a la agrupación mexicana Matute.

Así que si no te quieres perder de ver el show de Matute en concierto en la Arena CDMX ya te tenemos todos los detalles fecha y venta de boletos:

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026 Sede: Arena CDMX, Ciudad de México Hora: 9:00 de la noche Preventa Azteca: Del 29 al 31 de enero a partir de la 11:00 am Venta General y taquillas: 1° de febrero desde las 11:00 de la mañana Boletera: Superboletos Precios de boletos ya con cargos:

VIP: $3,703

Zona Elektra: $3,138

Zona Boing: $3,138

Zona Pepsi: $3,138

Rojo: $3,138

Amarillo: $2,761

Zona Toyota: $2,761

Zona Sabritas: $2,385

Zona Mega: $2,385

Zona Miniso: $2,385

Azul: $2,385

McCormick: $2,385

Banco Azteca: $2,385

SP Platino: $2,008

SP Oro VL: $2,008

SP Oro: $2,008

SP Platino VL: $2,008

Pits: $1,946

DISCAP: $1,946

Aqua: $1,883

Morado: $1,632

Celeste: $1,381

Gris: $1,004

Gris VL: $1,004

Cafe VL: $816

Cafe: $816

Rosa VL: $691

Rosa: $691

Matute anuncia fecha y venta de boletos para su concierto en Arena CDMX (Matute )

Matute regresa a la Arena CDMX

El regreso de Matute a la Arena CDMX llegará con su Disco Stereo Tour 2026, un show que promete tener todo para sus fans.

Para los fans de Matute se tendrán hasta 6 meses sin intereses en Banco Azteca, Banorte, Santander y American Express.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.