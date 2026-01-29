Matute anuncia fecha y venta de boletos para su concierto en Arena CDMX

La Arena CDMX volverá a recibir en concierto a la agrupación mexicana Matute.
Así que si no te quieres perder de ver el show de Matute en concierto en la Arena CDMX ya te tenemos todos los detalles fecha y venta de boletos:
- Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026
- Sede: Arena CDMX, Ciudad de México
- Hora: 9:00 de la noche
- Preventa Azteca: Del 29 al 31 de enero a partir de la 11:00 am
- Venta General y taquillas: 1° de febrero desde las 11:00 de la mañana
- Boletera: Superboletos
- Precios de boletos ya con cargos:
- VIP: $3,703
- Zona Elektra: $3,138
- Zona Boing: $3,138
- Zona Pepsi: $3,138
- Rojo: $3,138
- Amarillo: $2,761
- Zona Toyota: $2,761
- Zona Sabritas: $2,385
- Zona Mega: $2,385
- Zona Miniso: $2,385
- Azul: $2,385
- McCormick: $2,385
- Banco Azteca: $2,385
- SP Platino: $2,008
- SP Oro VL: $2,008
- SP Oro: $2,008
- SP Platino VL: $2,008
- Pits: $1,946
- DISCAP: $1,946
- Aqua: $1,883
- Morado: $1,632
- Celeste: $1,381
- Gris: $1,004
- Gris VL: $1,004
- Cafe VL: $816
- Cafe: $816
- Rosa VL: $691
- Rosa: $691
Matute regresa a la Arena CDMX
El regreso de Matute a la Arena CDMX llegará con su Disco Stereo Tour 2026, un show que promete tener todo para sus fans.
Para los fans de Matute se tendrán hasta 6 meses sin intereses en Banco Azteca, Banorte, Santander y American Express.
Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.