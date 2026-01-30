Si no sabes a qué hora termina el concierto de Kanye West en Plaza de Toros México, acá están los horarios del 30 y 31 de enero.

El polémico rapero Kanye West regresa a México para dar dos conciertos a todos sus fanáticos.

Horario del 30 y 31 de enero para concierto de Kanye West en Plaza de Toros México

Este sería el horario del concierto de Kanye West en Plaza de Toros México los días 30 y 31 de enero de 2026:

Apertura de puertas: 2 horas antes aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Estará también disponible en ViX

Kanye West (Agencia México)

En el caso de la transmisión en ViX, esta será solo para suscriptores con una cuenta Premium del servicio de streaming.

Después de 18 años, Kanye a West regresa a la CDMX y sus presentaciones prometen ser legendarias.

Especialmente, porque se espera que los artistas invitados para los shows de la gira Ye Live 2026 sean:

Peso Pluma, de 26 años de edad

Travis Scott, de 34 años de edad

Fuerza Regida

Kanye West, rapero. (Agencia México)

¿Cómo llegar a la Plaza de Toros México para el concierto de Kanye West?

Es muy fácil llegar a la Monumental Plaza de Toros México para ver en vivo a Kanye West, acá te decimos cómo.

Si viajas en transporte público, la opción más sencilla es bajarte en la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús.

Para los que vienen en Metro CDMX, la mejor ruta es descender en la estación San Antonio.

La dirección de Plaza de Toros México tiene esta dirección: Cda. Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710 Ciudad de México.