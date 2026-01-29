El cantautor mexicano Ed Maverick hace oficial su gira de conciertos en México 2026 con La Nube en el Jardín.

Conciertos de Ed Maverick con la gira La Nube en el Jardín en México 2026 de los cuales ya les tenemos los detalles desde fechas, ciudades y boletos:

28 de febrero: Teatro Los Héroes, Chihuahua, Chihuahua

7 de marzo: Foro Boca, Veracruz, Veracruz

13 de marzo: Teatro Macedonio Alcalá, Oaxaca, Oaxaca

18 de marzo: Teatro Morelos, Toluca, Estado de México

20 de marzo: Auditorio CCU, Puebla, Puebla

22 de marzo: La Isla, Mérida, Yucatán

26 de marzo: Teatro de La Paz, San Luis Potosí, San Luis Potosí

31 de marzo: CECUT, Tijuana, Baja California

8 de abril: Teatro Metropolitano, Querétaro, Querétaro

11 de abril: Teatro Manuel Doblado, León, Guanajuato

Preventa Banamex: 30 de enero

Venta general a partir del 31 de enero

Boletera: eTicket

Ed Maverick anuncia gira por México: fechas, ciudades y boletos de La Nube en el Jardín (Ocesa)

Precio de boletos para la gira La Nube en el Jardín de Ed Maverick por México

La gira La Nube en el Jardín de Ed Maverick por México ya ha revelado algunos de sus precios de boletos.

La fecha del 20 de marzo en el Auditorio CCU en Puebla tendrá como precio:

Vip: $2140

Preferente: $1770

Luneta: $1300

Platea: $1060

Palcos: $710

Galería: $590

En el concierto del 8 de abril en el Teatro Metropolitano de Querétaro los boletos tendrán un precio de:

Luneta: $1890

Primer Balcón: $1650

Segundo Balcón: $1415

Tercer Balcón: $1060

Pers. Con Discapacidad: $1650

Te estaremos actualizando el precio de boletos para los conciertos de Ed Maverick con la gira La Nube en el Jardín en México 2026 en cuanto se revelen.