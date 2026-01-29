Ed Maverick anuncia gira por México: fechas, ciudades y boletos de La Nube en el Jardín

El cantautor mexicano Ed Maverick hace oficial su gira de conciertos en México 2026 con La Nube en el Jardín.
Conciertos de Ed Maverick con la gira La Nube en el Jardín en México 2026 de los cuales ya les tenemos los detalles desde fechas, ciudades y boletos:
- 28 de febrero: Teatro Los Héroes, Chihuahua, Chihuahua
- 7 de marzo: Foro Boca, Veracruz, Veracruz
- 13 de marzo: Teatro Macedonio Alcalá, Oaxaca, Oaxaca
- 18 de marzo: Teatro Morelos, Toluca, Estado de México
- 20 de marzo: Auditorio CCU, Puebla, Puebla
- 22 de marzo: La Isla, Mérida, Yucatán
- 26 de marzo: Teatro de La Paz, San Luis Potosí, San Luis Potosí
- 31 de marzo: CECUT, Tijuana, Baja California
- 8 de abril: Teatro Metropolitano, Querétaro, Querétaro
- 11 de abril: Teatro Manuel Doblado, León, Guanajuato
- Preventa Banamex: 30 de enero
- Venta general a partir del 31 de enero
- Boletera: eTicket
Precio de boletos para la gira La Nube en el Jardín de Ed Maverick por México
La gira La Nube en el Jardín de Ed Maverick por México ya ha revelado algunos de sus precios de boletos.
La fecha del 20 de marzo en el Auditorio CCU en Puebla tendrá como precio:
- Vip: $2140
- Preferente: $1770
- Luneta: $1300
- Platea: $1060
- Palcos: $710
- Galería: $590
En el concierto del 8 de abril en el Teatro Metropolitano de Querétaro los boletos tendrán un precio de:
- Luneta: $1890
- Primer Balcón: $1650
- Segundo Balcón: $1415
- Tercer Balcón: $1060
- Pers. Con Discapacidad: $1650
Te estaremos actualizando el precio de boletos para los conciertos de Ed Maverick con la gira La Nube en el Jardín en México 2026 en cuanto se revelen.