¿Quién fue Milkman, Rapero y productor de Motel?
Milkman cuyo nombre era Óscar Botello, fue un rapero y productor musical vinculado a la banda mexicana Motel, en donde participó principalmente en el área de producción y colaboraciones musicales, aportando influencias del hip-hop y la música urbana al sonido del grupo.
¿Qué edad tenía Milkman, Rapero y productor de Motel?
No existe información pública sobre su fecha de nacimiento ni sobre su edad exacta.
¿Milkman, Rapero y productor de Motel tenía pareja?
Tampoco hay datos públicos confirmados acerca de su vida sentimental o si tenía pareja.
¿Qué signo zodiacal era Milkman, Rapero y productor de Motel?
Debido a que no se conoce su fecha de nacimiento, tampoco se puede determinar su signo zodiacal.
¿Milkman, Rapero y productor de Motel tenía hijos?
No hay información que confirme si tenía hijos.
¿Qué estudió Milkman, Rapero y productor de Motel?
No hay detalles específicos sobre su formación académica, pero su trayectoria conocida se centra principalmente en la música y la producción musical
Se sabe que enfocó su aprendizaje en la producción musical y el diseño de forma autodidacta desde su juventud en Laredo.
¿En qué trabajó Milkman, Rapero y productor de Motel?
Se sabe que Milkman desempeñó como rapero y productor musical, colaborando en proyectos relacionados con Motel y aportando elementos de producción dentro del ámbito del pop rock y la música urbana.
Milkman, Rapero y productor de Motel muere tras ser hospitalizado
El rapero y productor musical, conocido como MilkMan murió la tarde del jueves 12 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.
Esto tras varios días hospitalizado, se sabe que su familia y Belinda comenzaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos.
Se sabe que su salud se deterioró tras de ser hospitalizado de emergencia y, posteriormente fue sometido a dos cirugías urgentes.
Según la familia del productor mexicano, las complicaciones fueron más graves de lo previsto.