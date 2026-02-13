Tras la muerte del rapero Milkman, te decimos quién era con los siguientes detalles como:

¿Quién fue Milkman, Rapero y productor de Motel?

Milkman cuyo nombre era Óscar Botello, fue un rapero y productor musical vinculado a la banda mexicana Motel, en donde participó principalmente en el área de producción y colaboraciones musicales, aportando influencias del hip-hop y la música urbana al sonido del grupo.

¿Qué edad tenía Milkman, Rapero y productor de Motel?

No existe información pública sobre su fecha de nacimiento ni sobre su edad exacta.

¿Milkman, Rapero y productor de Motel tenía pareja?

Tampoco hay datos públicos confirmados acerca de su vida sentimental o si tenía pareja.

¿Qué signo zodiacal era Milkman, Rapero y productor de Motel?

Debido a que no se conoce su fecha de nacimiento, tampoco se puede determinar su signo zodiacal.

¿Milkman, Rapero y productor de Motel tenía hijos?

No hay información que confirme si tenía hijos.

¿Qué estudió Milkman, Rapero y productor de Motel?

No hay detalles específicos sobre su formación académica, pero su trayectoria conocida se centra principalmente en la música y la producción musical

Se sabe que enfocó su aprendizaje en la producción musical y el diseño de forma autodidacta desde su juventud en Laredo.

¿En qué trabajó Milkman, Rapero y productor de Motel?

Se sabe que Milkman desempeñó como rapero y productor musical, colaborando en proyectos relacionados con Motel y aportando elementos de producción dentro del ámbito del pop rock y la música urbana.

Milkman, Rapero y productor de Motel muere tras ser hospitalizado

El rapero y productor musical, conocido como MilkMan murió la tarde del jueves 12 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.

Esto tras varios días hospitalizado, se sabe que su familia y Belinda comenzaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos.

Se sabe que su salud se deterioró tras de ser hospitalizado de emergencia y, posteriormente fue sometido a dos cirugías urgentes.

Según la familia del productor mexicano, las complicaciones fueron más graves de lo previsto.