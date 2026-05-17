Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Intocable en Plaza de Toros México, acá te damos el horario del 16 de mayo.

Intocable visita la CDMX como parte de su gira musical “Cultura Tour”.

Horario del 16 de mayo para el concierto de Intocable en Plaza de Toros México

Así quedó el horario del concierto de Intocable en Plaza de Toros México para el 16 de mayo:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Intocable (Grupo Intocable / Facebook)

El Cultura Tour es la celebración de la agrupación de música regional Intocable.

La banda festejará con sus fanáticos su extenso legado e identidad cultural recorriendo recintos icónicos como la Plaza de Toros México.

Ruta para llegar a la Plaza de Toros México

Te damos la mejor ruta para llegar a la Plaza de Toros México y disfrutar del concierto de Intocable.

En transporte público tendrás que bajarte en la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús.

Al bajarte, solo deberás caminar cerca de 400 metros hacia el recinto. Otra opción es la estación San Antonio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Si piensa ir en auto particular, toma tus previsiones, ya que la zona es complicada para buscar estacionamiento.

La dirección de la Monumental Plaza de Toros México es Cda. Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710, Ciudad de México.