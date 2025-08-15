El Guana es uno de los habitantes que está en riesgo de quedar fuera de La Casa de los Famosos México 2025, por lo que Yurem, Mariazel y otros famosos le están brindando su apoyo.

Yurem, Mariazel y más integrantes de ‘La Familia Disfuncional’ se organizaron para componer una canción que motive a la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025, a votar por El Guana.

Cabe mencionar que Luis Rodríguez, nombre real del comediante, está nominado al igual que:

Nominados de la tercera semana en La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx / Instagram)

Yurem, Mariazel y más cantan para salvar a El Guana en La Casa de los Famosos México 2025

A través de la cuenta de Instagram del programa de televisión mexicana, Me caigo de Risa, Yurem, Mariazel y más cantan para que El Guana se mantenga en La Casa de los Famosos México 2025.

Yurem, Mariazel y más se dicen cansados de ver cómo El Guana, de 38 años, es nominado por sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025 a pesar de que se lleva bien con todos.

Incluso destacan la convivencia que tiene con Aldo Tamez de Nigris y Abelito, ambos de 25 años, quienes curiosamente son, hasta ahora, los más fuertes de la casa.

“Ya me cansé de ver que nominan al pobre de El Guana, diciendo que en casa él ya no hace nada, cuando ya lo vimos saltando en tacones, bailando, ayudando y cantando canciones. Conviviendo con todos sin meterse con nadie”, cantan.

Para la realización de la simpática canción, ‘La familia disfuncional’ tomó prestada la melodía y el estilo del clásico “Detrás de mi ventana”, de Yuri, de 61 años.

Quiénes participan en el video son:

Faisy, de 45 años

Ricardo Fastlicht, de 50 años

Mariazel, de 43 años

Alejandra Rivera “La Jarocha”, de 35 años

Armando Hernández, de 42 años

Jessica Segura, de 42 años

Yurem, de 34 años

Gabriela Platas, de 51 años

Mau Nieto, de 39 años

Aldo Tamez de Nigris y Elaine Haro se enfrentarán por la salvación en La Casa de los Famosos México 2025

Esta noche, Aldo Tamez de Nigris y Elaine Haro se enfrentarán por la salvación en La Casa de los Famosos México 2025.

Quien gane el reto, Aldo Tamez de Nigris o Elaine Haro, podrá salvar a uno de los seis nominados de La Casa de los Famosos México 2025.

Espectadores creen que de ganar Aldo Tamez, de 25 años, salvará a Mar Contreras, de 44 años.

Mientras que Elaine Haro, de 21 años, podría salvará a Mariana Botas, de 35 años, por lo que El Guana se mantendría en la placa.