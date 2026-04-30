Lorna Hajdini, ejecutiva de alto nivel de la empresa de servicios financieros, fue denunciada por un empleado por abuso sexual.

La denuncia contra la ejecutiva fue presentada el pasado lunes 27 de abril ante el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York por un empleado que decidió mantener su identidad oculta.

De acuerdo con la denuncias, Lorna Hajdini habría obligado a un empleado a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de perjudicarlo laboralmente.

Lorna Hajdini drogó a empleado para someterlo a abuso sexual, según denuncia

De acuerdo con la denuncia presentada por el empleado del Lorna Hajdini en JP Morgan, la ejecutiva lo drogó para luego someterlo a abuso sexual.

El empleado señaló que Lorna Hajdini además realizó varios insultos racistas y lo amenazó con perjudicar su trabajo si rechazaba mantener relaciones sexuales con ella.

La demanda presentada el pasado 27 de abril señala que los abusos iniciaron durante la primavera de 2024, cuando comenzaron a trabajar juntos.

En ella, se resalta que Lorna Hajdini reconoció haberlo drogado para facilitar el abuso sexual en varias ocaciones; además, se reveló que lo habría regañado en una ocación debido a que él lloró mientras ella lo abusaba.

El empleado de JP Morgan compartió que los avances de Lorna Hajdini iniciaron cuando dejó caer una pluma y, al recogerla, lo apretó de la pantorrilla y le dijo:

“¿Jugaste al baloncesto en la universidad? Me encantan los jugadores de baloncesto… me ponen cachonda”

Lorna Hajdini pasó de comentarios insinuantes a acoso y abuso contra un trabajador

Luego de que hiciera comentarios insinuantes contra el trabajador que ha sido descrito como un hombre asiático, Lorna Hajdini incrementó sus avances hasta proponerle mantener relaciones sexuales.

Al negarse, la ejecutiva de JP Morgan le dijo: “si no te acuestas conmigo pronto te voy a arruinar…nunca lo olvides, eres mío”, según la denuncia.

Asimismo, señala que le propuso sexo oral con comentarios racistas al decir: “¿sexo oral de cumpleaños para el chico moreno? Mi pequeño chico moreno”.

Por otra parte, el empleado de JP Morgan denunció a Lorna Hajdini de haber acudido a su casa sin invitación para realizar tocamientos e insultos racistas contra la esposa del denunciante.

“Apuesto a que tu pequeña esposa asiática, cabeza de pez, no tiene estos cañones”, le habría dicho la ejecutiva mientras se quitaba la camisa.

Cabe señalar que el empleado que denunció a la ejecutiva de JP Hajdini señaló que siempre intentó rechazar a su superior; sin embargo, ella se aprovechaba del poder que tenía para amenazarlo con perjudicar su carrera.

“¡Eres mío! Te haré pagar… ¿Crees que vas a estar en buena posición si no me tienes de tu lado? ¿De verdad crees que (la gerencia)quiere que un chico indio moreno lidere las organizaciones? Si no me follas hasta dejarme sin aliento esta noche sabotearé tu ascenso”.

Incluso intentó cambiar de trabajo a finales de 2024 pero sus posibilidades fueron frustradas por su abusadora.