Tras una semana muy intensa, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 buscan reconciliarse antes del domingo de eliminación.

Este viernes 15 de agosto, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 buscan conseguir votos para evitar convertirse en el tercer eliminado.

¿Mar Contreras y Ninel Conde se reconcilian? Esto pasó en la cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2025

Tras una semana muy intensa, los nominados tuvieron una cena muy emotiva donde compartieron sus emociones con sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, las que decidieron dejar atrás sus diferencias fueron Mar Contreras -de 44 años de edad- y Ninel Conde.

Y es que Mar Contreras le pidió a Ninel Conde -de 48 años de edad- que se diera la oportunidad de conocerla más, ya sea en La Casa de los Famosos México 2025 o afuera.

Mar Contreras destacó que se ve reflejada en Ninel Conde, por lo que destacó que esperaba que la viera como una aliada y no como competencia.

Sobre Mariana Botas -de 35 años de edad-, Mar Contreras le señaló que no ha podido convivir con ella, pero espera que puedan conectar y platicar más.

Cuando llegó el turno de Ninel Conde le señaló a Mar Contreras que el hecho de que no hayan podido conectar no quiere decir que exista rivalidad o envidias.

Ninel Conde aseguró que no fue a La Casa de los Famosos México 2025 para competir con nadie, porque ya no está en edad.

En ese sentido, Ninel Conde le pidió a Mar Contreras dejarse sorprender por la vida y empatizar.

Además de que le pidió que si tiene alguna duda sobre ella mejor le pregunte y no suponga cosas.

Por su parte Mariana Botas le recalcó a Mar Contreras que le gustaría que la conociera más pues cuando escuchó que le dijo que era manipulable le dolió porque no la conoce.

En ese sentido, Mariana Botas señaló que no le gustaría que se quedarán con un prejuicio de lo que no son, pues les falta conectar más.

Mar Contreras se dijo abierta a conocerla en La Casa de los Famosos México 2025.

Facundo pide al público que lo eliminen de La Casa de los Famosos México 2025 si consideran está siendo un lacra desalmado

Facundo -de 47 años de edad- se encuentra consciente de que puede salir el domingo 17 de agosto de La Casa de los Famosos México 2025 y eso lo decidirá el público.

Es por ello por lo que Facundo señaló que si las personas consideran que es inservible en La Casa de los Famosos México 2025 lo saquen.

Facundo puntualizó que es el público el que decidirá si lo está haciendo mal y es un lacra desalmado, porque prefiere que lo saquen ahorita y no después.

Para Facundo, su nominación lo sacó de esa normalidad en la que se encontraba, pues aseguró que su mayor lucha es contra el aburrimiento.

Durante la cena de nomindados, Facundo abrió su corazón y mostró su lado más vulnerable y dejó a un lado su lado bromista.

Y es que Facundo les dedicó unas bonitas palabras a cada uno de sus compañeros que se encuentran nominados.

Sin olvidar su sentido del humor, Facundo terminó llorando al hablar sobre lo que ha vivido con El Guana -de 38 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito conmueve en La Casa de los Famosos México 2025 al contar su historia de vida

Una de las secciones más emotivas en La Casa de los Famosos México, es cuando los habitantes cuentan su historia a través de diferentes fotografías en una sección llamada “La vida en fotos”.

En esta ocasión le tocó el turno a El Abelito -de 25 años de edad-, quien conmovió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025 al contar su historia de vida.

El Abelito recordó a su hermano Dani, quien falleció cuando tenía cuatro años y el influencer solo tenía un año.

Aunque El Abelito reconoció que no tenía muchos recuerdos con él, sabe que tiene un angelote que lo cuida en todo momento.

“Tenía cuatro años cuando falleció, yo tenía un año. No tengo muchos recuerdos de él, pero tengo estas fotografías. Aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote” El Abelito

El Abelito confesó que tenía ganas de tener un hermano, por lo que le pidió uno al Niño Dios en Navidad.

Sin embargo, su mamá sufrió un accidente y no pudo tener más hijos.

El Abelito recordó que cuando era pequeño salía como Frijolito y es que su papá trabajaba en un circo y lo llevó desde pequeño a presentaciones públicas y privadas.

Ese fue su primer acercamiento al mundo del espectáculo.

El Abelito también mostró fotografías junto a su novia, con quien mantiene una relación estable desde hace tiempo.

Tras contar su historia de vida, los del cuarto Día no dudaron en abrazar a El Abelito y mostrarle su apoyo.

Y es que si bien El Abelito se ha convertido en el corazón de La Casa de los Famosos México 2025 por su gran carisma, pero demostró que no ha tenido una vida fácil.

Es por ello por lo que sus compañeros no dudaron en mostrarle su cariño, amor y apoyo luego de que recordó momentos complicados de su vida.

Aunque se encuentren en diferentes cuartos, los de Día no dudaron en mostrar gran empatía con El Abelito.