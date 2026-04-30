El cazador Ernie Dosio murió aplastado por elefantas en una expedición en Parque Nacional de Lopé-Okanda en Gabón, África.

Pero ¿quién fue Ernie Dosio? Su caza era polémica al hacerlo con animales exóticos, pero aquí te contamos más sobre el también empresario como:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Ernie Dosio muere aplastado por elefantes en Gabón, África

¿Quién fue Ernie Dosio?

Ernie Dosio era un reconocido cazador de animales exóticos que era polémico por su actividad. Sin embargo, también era un empresario con viñedos en California, Estados Unidos.

Dentro de su labor empresarial, Ernie Dosio fue propietario de Pacific AgriLands.

Actualmente, Ernie Dosio radicaba en Lordi, una ciudad en San Joaquín, California.

Pese a que Ernie Dosio no tenía una vida pública en redes sociales, se conoce que tenía varios reconocimientos como cazador por África y Estados Unidos.

Ernie Dosio, cazador. (Especial)

Aunque su caza era polémica, la comunidad con la que convivía, reconocía la labor que tenía en California Waterfowl, la junta directiva de la Comisión de la Viticultura de Lody y miembro activo del Safari Club de Sacramento, así como obras de caridad en diversas fundaciones.

¿Qué edad tenía Ernie Dosio?

Ernie Dosio tenía 75 años de edad, cuando murió.

Sin embargo, se desconoce su fecha de nacimiento y sobre su muerte se cree fue entre el 17 y 20 de abril de 2026.

¿Quién era la esposa de Ernie Dosio?

Se sabe que Ernie Dosio sí tenía esposa, pero se desconoce su nombre. Entre los rumores está la identidad de Betty Dosio y Rinda Butler Dosio.

¿Qué signo zodiacal era Ernie Dosio?

Se desconoce el signo zodiacal de Ernie Dosio, pues no se sabe cuándo nació.

¿Cuántos hijos tuvo Ernie Dosio?

Se dice que Ernie Dosio tenía dos hijos, siendo uno de ellos Jeff Dosio y Blake Dosio.

¿Qué estudió Ernie Dosio?

Se desconoce qué estudió Ernie Dosio.

¿En qué trabajó Ernie Dosio?

Ernie Dosio actualmente no tenía a cargo ninguna empresa, pero anteriormente era CEO de Pacific AgriLands.

Con su empresa, Dosio se encargaba de cerca del 40 por ciento de la producción de vino en Modesto, California.

Ernie Dosio muere aplastado por elefantes en Gabón, África

El cazador Ernie Dosio murió en Gabón, África mientras hacia una expedición en el Parque Nacional de Lopé-Okanda por la caza de un duiker de lomo amarillo.

Según la versión brindada, Dosio estaba con un guía siguiendo el rastro del duiker cuando se encontraron con un grupo de elefantas con sus crías, quiénes los atacaron.

Aunque el guía fue atacado y por lo tanto desarmado por las elefantas, quedó gravemente herido. Sin embargo, Ernie Dosio murió después de múltiples pisadas.

Ante el hecho, la esposa de Ernie Dosio ha dicho que la muerte del cazador no debió ser así, por su experiencia en el área.

De lo último que se supo sobre la muerte del cazador, es que la embajada de Estados Unidos veía el traslado del cuerpo para su funeral en California.