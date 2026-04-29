La operadora mexicana de restaurantes y cafeterías Alsea reportó una caída de 65.7% en su utilidad neta durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con información de Reuters.

En la apertura de los mercados del martes 28 de abril de 2026, la empresa informó que su utilidad neta se ubicó en 114.86 millones de pesos (6.41 millones de dólares), una cifra por debajo de lo esperado por analistas.

Alsea opera marcas de alto perfil como Starbucks, Domino’s Pizza, Burger King, Vips y Chili’s en México, Europa y América Latina.

Pese a la caída en ganancias, la compañía reportó un incremento de 1.4% en ventas consolidadas entre enero y marzo, al alcanzar 20.07 mil millones de pesos.

¿Qué le pasó a Alsea? Reporta caída de casi 66% en ganancias

Aunque los ingresos crecieron ligeramente, la utilidad neta de Alsea cayó cerca de 66% en el primer trimestre de 2026, lo que refleja mayores presiones internas y externas sobre su operación.

Especialistas consideran que esta disminución puede relacionarse con una combinación de factores como:

Menores ventas en algunas regiones o segmentos

Incremento en costos operativos

Aumento en rentas, salarios e insumos

Presiones financieras

Impacto del tipo de cambio

Nivel de deuda corporativa

Esto significa que, aunque la empresa sigue generando ingresos, el margen de ganancia se redujo de forma importante.

¿Qué implica la caída de ganancias en Alsea?

La baja en utilidad neta puede generar cautela entre inversionistas, especialmente porque muestra que vender más no necesariamente se traduce en mayores ganancias.

Aunque Alsea no enfrenta una crisis estructural, sí mantiene presión financiera por menores márgenes y un entorno económico más exigente.

Para el mercado, el foco estará en los próximos trimestres y en la capacidad de la empresa para recuperar rentabilidad sin frenar su expansión.

Alsea mantiene operaciones pese a resultados débiles

No es la primera vez que Alsea enfrenta periodos de menor rentabilidad. Sin embargo, la compañía continúa operando con normalidad y mantiene presencia sólida en mercados clave de México, Latinoamérica y Europa.