Pocos saben que Alexis Ayala, actor y productor mexicano, nació en Estados Unidos.

Alexis Ayala es un renombrado actor mexicano que ha dejado una huella significativa en la industria del entretenimiento.

No obstante, antes de hacerse famoso por sus papeles de villano de telenovelas, tuvo una juventud complicada.

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de Youtube, Alexis Ayala reveló detalles íntimos en su vida, como cuando realizó actos delictivos.

David Alexis Ayala Padró, conocido artísticamente como Alexis Ayala, es un actor y productor mexicano.

Alexis Ayala comenzó su carrera a finales de los años 80, y desde entonces se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles y queridos de la televisión y cine mexicano.

A lo largo de los años ha demostrado sus habilidades actorales al interpretar una gama de personajes tanto cómicos como villanos.

Alexis Ayala también ha aparecido en varias películas y producciones teatrales, consolidando más su reputación dentro del medio.

Alexis Ayala nació un 9 de agosto de 1965 en San Francisco, California, y en la actualidad tiene 59 años de edad.

Alexis Ayala unió su vida a la de Cinthia Aparicio, una actriz 28 años menor que él.

En noviembre 2023, la pareja se casó por la iglesia en la Basílica de Guadalupe.

Alexis Ayala pertence al signo zodiacal Leo.

Alexis Ayala tiene dos hijas de relaciones previas: Stephanie de 33 años de edad, producto de su relación con Beatriz Zazueta.

Roberta es la segunda hija de Alexis Ayala, producto de su última relación con la también actriz Fernanda López.

Se desconoce el grado de estudios de Alexis Ayala, se prevé que estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Alexis Ayala sigue vigente en el medio artístico, algunos de sus créditos más destacados en telenovelas son:

Más allá de su carrera actoral, Alexis Ayala ha incursionado en la dirección, producción e incluso ha sido conductor de televisión .

Además, ha participado en programas como “Bailando por un sueño” y “Mira quien baila”, demostrando otra faceta más allá de las telenovelas.

Alexis Ayala abrió su corazón en una nueva entrevista con Yordi Rosado, en donde compartió detalles de su vida que el público no conocía.

Uno de los momentos que resaltaron fue cuando el actor mencionó que en su juventud robó llantas de coches.

Alexis Ayala detalló que sufrió bullying en la escuela por no tener el mismo nivel socioeconómico que sus compañeros.

Según comentó, su grupo de amigos lo incitó en realizar apuestas robar llantas de automóviles con tal de ganar un poco de dinero.

No obstante, Alexis Ayala compartió que en algún momento fue detenido por la policía.

“Un día me agarraron, fue la patrulla 30015, no se me va a olvidar jamás y es una de las lecciones más fuertes de mi vida. No estaba en drogas ni nada, yo lo que quería era dinero porque venía de una escuela en la que entre todos era el dinero, dónde se iban de viaje y yo no lo tenía”

Alexis Ayala