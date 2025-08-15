Fans de La Casa de los Famosos México 2025 han criticado a Mariana Botas -de 35 años de edad- por comentarios y actitudes dentro del programa.

Motivo por el cual una ola de hate ha caído contra Mariana Botas, situación por la que Jessica Segura salió en su defensa.

Comparan a Mariana Botas con Gomita y Jessica Segura la defiende por La Casa de los Famosos México 2025

Las críticas hacia Mariana Botas han llevado a que la actriz sea comparada con Gomita, habitante de la temporada pasada de La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con este argumento, la actriz se está convirtiendo en una de las habitantes más funadas de esta temporada.

Gomita en La Casa de los Famosos México 2024 (Captura de video)

Fue por medio de un live que Jessica Segura, amiga íntima de Mariana Botas, salió en defensa de la actriz.

En un primer punto, Jessica Segura señaló que no entiende el hate en contra de su amiga .

Pues para ella, todos los que opinan en redes sociales no están al tanto de La Casa de los Famosos México y solo tiran odio porque sí.

Incluso, durante la transmisión, Jessica Segura encaró a aquellos que comenzaron a criticar a Mariana Botas en los comentarios.

Las polémicas de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025

El paso de Mariana Botas tuvo altibajos durante las primeras tres semanas de La Casa de los Famosos México 2025.

Si bien entró como una de las figuras desapercibidas de la temporada, rápidamente cobró relevancia al hacer equipo con Ninel Conde.

Por desgracia esta estrategia, aseguran los fans, le ha resultado contraproducente a Mariana Botas.

Lo anterior debido a que pareciera que la actriz está bajo el control de la cantante al ser “demasiado manipulable”.

Esta no es la primera vez que los fans de La Casa de los Famosos México 2025 han señalado el control que ejerce la cantante sobre sus compañeras de equipo.

Por otra parte, fans señalan que Mariana Botas suele imponer su opinión por las demás y no dejar que otros se expresen adecuadamente.