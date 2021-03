En 2005, Mariazel vivió uno de sus peores momentos en México, cuando un asaltante le disparó en la cara, partiéndole la mandíbula

‘Me Caigo de Risa’ cuenta con personajes entrañables como Michelle Rodríguez, Faisy y Ricardo Margaleff, pero si se trata de rubias, hay una a la que ‘todos quieren’: Mariazel Olle Casals o ‘Zel’, como muchos le llaman.

Sus conocimientos en deportes, sensualidad y picardía la han vuelto una integrante esencial de la llamada ‘Familia Disfuncional’. Es por ello que a continuación te contamos un poco de la historia que llevó a Marizael a pertenecer a uno de los programas de comedia más exitosos de los últimos tiempos.

Mariazel, una española muy mexicana

Habla como mexicana y maneja el doble sentido como toda una chilanga, pero Mariazel nació en Barcelona, España, el 9 de agosto de 1983.

La razón de que pueda camuflarse perfectamente entre los nacidos en sueño azteca es que cuando tenía sólo cuatro años de edad, el trabajo de su padre los hizo que su familia se mudara a México. Es por ello que la también conductora de 'Más Deporte' cuenta con doble nacionalidad: mexicana y española.

Desde muy pequeña, ‘Zel’ se vio a traída por la actuación. Esto la llevó a participar en diversas obras de teatro, incluso con Manuel ‘El Loco’ Valdés, pero cuando cumplió 15 años decidió mudarse a España para estudiar actuación y conocer su país, que para ella era prácticamente desconocido.

Mariazel: Su gusto por el futbol la llevó a ser conductora de programas deportivos

Dos años después Mariazel regresó a México e ingresó a la escuela de actuación de TV Azteca, donde tras graduarse y cumplir su contrato comenzó a trabajar en TVC, para después dar el salto a Televisa, donde conoció a Yordi Rosado y comenzó a trabajar con él en el programa ‘Está Cañón’.

Alrededor de ocho años después, cuando el exconductor de ‘Otro Rollo’ llegó como productor al canal de deportes TUDN, llevó consigo a 'Zel', sabiendo que es una gran fanática del futbol.

Así, la actriz y conductora comenzó con pequeñas participaciones que poco a poco fueron cobrando más relevancia en programas como 'La Jugada', producido por Lalo Suárez.

Mariazel: Con ‘Me Caigo de Risa’ descubrió su faceta como comediante

Fue este último quien en 2014 decidió incluir a Mariazel en su nuevo programa denominado ‘Me Caigo de Risa’, el cual fue un gran reto, pero le ayudó a descubrir su faceta como comediante.

“Yo no sabía que tenía una vis cómica, sigo dudando de ello porque veo a mis compañeros comediantes… me intimidé un poco porque sabía que tenía ciertas herramientas y que me había preparado, pero no tenía la confianza de que podía hacer reír a la gente y conforme hemos ido haciendo los programas creo que lo que le da risa a la gente es más la personalidad de cada uno y debo tener una personalidad curiosa, que de repente ha funcionado” Mariazel

Mariazel recibió un balazo en la cara durante un asalto

Si bien, esta es una de las muchas cosas buenas que México le ha dado a Mariazel, también ha sido en este país donde ha vivido una de las peores experiencias de su vida, pues en 2005, durante un asalto en el sur de la Ciudad, forcejeó con uno de los delincuentes y recibió un balazo en la cara que le partió la mandíbula.

“A veces siento que fue parte de una película. Fue algo que afectó mucho a mi familia, yo estoy bien… [La bala] no tocó nada, atravesó perfectamente la mandíbula, no tocó ninguna arteria, estaba a punto de salir” Mariazel

A este duro momento le siguió la mejor etapa en su vida, pues durante su recuperación, Adrián Rubió, un compañero de la escuela de actuación, comenzó a acercarse más a Mariazel y poco después comenzaron una relación que en 2012 dio como fruto a su primera hija en común, quien hoy en día le da felicidad a sus días.