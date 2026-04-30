El empresario y cazador Ernie Dosio murió a los 75 años de edad, tras ser aplastado por elefantas en el Parque Nacional de Lopé-Okanda, Gabón en África.

La esposa de Ernie Dosio asegura que su muerte no debió haber sido así, pues era un “cazador experimentado”.

Muere el cazador Ernie Dosio en una expedición; fue aplastado por elefantes

El polémico cazador de animales exóticos, Ernie Dosio, murió aparentemente el 20 de abril de 2026, en una expedición en Gabón, África.

Con una llamada a sus familiares, se les informó que Ernie Dosio murió en la expedición en el Parque Nacional de Lopé-Okanda, mientras buscaba cazar un duiker de lomo amarillo junto a un guía.

Según la versión que se ha difundido, mientras seguían el rastro del duiker se encontraron con una manada de elefantas con crías que decidieron atacar a él y al guía.

Aunque el guía fue el primero en ser atacado por las elefantas, quedó gravemente herido y sin posibilidades de accionar su arma.

Por otra parte, se dice que Ernie Dosio murió tras ser pisoteado por al menos cinco elefantas que buscaban proteger a sus crías tras detectar peligro.

Ante la noticia, Rinda Butler Dosio, esposa del cazador, cuestionó lo que pasó en Gabón, acusando versiones contradictorias cuando se les informó la muerte y argumentando que por su experiencia cazando “no debería haber sucedido”.

Información extraoficial, asegura que Ernie Dosio pagó lo equivalente a 680 mil pesos por la expedición al Parque Nacional de Lopé-Okanda.

Ernie Dosio es trasladado a California para su funeral

El cazador Ernie Dosio murió aplastado por elefantes mientras cazaba en Gabón, África, lo que llevó a la embajada de Estados Unidos a realizar trámites para el traslado del cuerpo a California.

Sin embargo, se desconoce si el traslado del cuerpo de Ernie Dosio concluyó.

Cabe destacar que la fecha en que ocurrió la muerte de Ernie Dosio es confusa, pues no hay información oficial, pero se habla de que todo pasó entre el 17 y 20 de abril de 2026.

Por otra parte, en redes sociales se ha difundido un video de una embestida de un elefante a una persona, mientras otras huyen. Sin embargo, no hay información que confirme que fue el caso de Ernie Dosio.