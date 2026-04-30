El nombre artístico y la marca de Christian Nodal fueron transferidos a Cristy Nodal, según registros del IMPI fechados el 14 de abril de 2026. El cambio fue realizado por Jesús Jaime González Terrazas.

La modificación incluye también el registro reciente de productos relacionados con sombreros, calzado y prendas de vestir, ampliando el alcance comercial de la marca vinculada al cantante mexicano.

Aunque no se han detallado los motivos oficiales, el movimiento ocurre tras la polémica por el video “Un Vals”, que generó críticas y cuestionamientos sobre decisiones creativas dentro del proyecto artístico.

Antecedentes del control de la marca Christian Nodal

Documentos del IMPI revelaron previamente que el nombre artístico Christian Nodal no pertenecía al cantante, sino a su padre, quien lo registró formalmente en 2025.

El registro no solo abarcaba el nombre, sino también elementos clave del proyecto musical, incluyendo instrumentos y derechos vinculados a la identidad artística del intérprete.

Christian Nodal (Instagram/@fnsm_oficial)

Esta estructura legal implicaba que decisiones comerciales, movimientos estratégicos y declaraciones relacionadas con la marca estaban bajo control de Jesús Jaime González Terrazas, según los documentos oficiales.

La controversia resurgió tras el lanzamiento del video “Un Vals”, donde la elección de la modelo generó comparaciones con la cantante Cazzu, expareja del artista.

Ante las críticas, Christian Nodal aseguró públicamente que no tuvo injerencia en dicha decisión, argumentando que no es propietario de su nombre artístico.

El señalamiento coincidió con la difusión de los registros del IMPI, que confirmaban la titularidad previa de su padre sobre la marca y su uso comercial.

Con la reciente transferencia a Cristy Nodal, la administración de la marca entra en una nueva etapa, aunque sin claridad sobre cambios operativos o estratégicos inmediatos.