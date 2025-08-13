Te decimos quién es Gabriela Platas, la conductora y actriz que formará parte de Enrollados show en vivo de Otro Rollo.

Y es que Gabriela Platas se unirá a la gira de Enrollados show en vivo junto a todo el elenco original de Otro Rollo.

¿Quién es Gabriela Platas?

Gabriela Platas es una actriz mexicana nacida el 25 de febrero de 1974 en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Gabriela Platas inició su carrera artística a principios de la década de 1990, consolidándose como una figura destacada en la televisión mexicana.

Gabriela Platas (Gabriela Platas Instagram @gabyplatas)

La actriz es reconocida por su carisma en pantalla y su compromiso, ya que a lo largo de los años ha mantenido su presencia en los medios.

¿Qué edad tiene Gabriela Platas?

Gabriela Platas nació el 25 de febrero de 1974, por lo que actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es el esposo de Gabriela Platas?

Gabriela Platas estuvo casada con el locutor Poncho Vera -de 51 años de edad- y también con el actor Francisco de la O, de 59 años de edad.

Actualmente, la actriz mantiene una relación estable con el veterinario Francisco Lorenzo.

¿Qué signo zodiacal es Gabriela Platas?

El signo zodiacal de Gabriela Platas es Piscis, dado que nació el 25 de febrero

¿Cuántos hijos tiene Gabriela Platas?

Gabriela Platas no tiene hijos. La famosa decidió no ser madre y se sometió a una cirugía para evitar embarazos.

Gabriela Platas (Gabriela Platas Instagram @gabyplatas)

¿Qué estudió Gabriela Platas?

Después de terminar la preparatoria, Gabriela Platas ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa para formarse como actriz

¿En qué ha trabajado Gabriela Platas?

Gabriela Platas debutó en 1992 en la película Cambiando el destino y ha participado en telenovelas como:

Dos mujeres, un camino

Pobre niña rica

La culpa

Huracán

Tres mujeres

Locura de amor

Carita de ángel

Clase 406

Gabriela Platas también formó parte del popular programa Otro Rollo, participó en el reaity show Big Brother VIP y Me Caigo de Risa.

Gabriela Platas (Gabriela Platas Instagram @gabyplatas)

Gabriela Platas es parte de Enrollados show en vivo de Otro Rollo

A casi 10 años de la cancelación del programa Otro Rollo, se anunció la gira de Enrollados show en vivo.

La gira de Enrollados show en vivo de Otro Rollo será única y limitada a 18 fechas en distintas ciudades ya programadas.

Y además de revivir los segmentos que hicieron popular al programa, este contará con la presencia de todo el elenco original:

Adal Ramones, de 63 años de edad

Yordi Rosado, de 53 años de edad

Mauricio Castillo, de 38 años de edad

Roxana Castellanos, de 52 años de edad

Gaby Platas, de 51 años de edad

Lalo España, de 53 años de edad

Tras haber logrado más de 500 emisiones y un promedio de 10 millones de televidentes, el elenco suma más de 47 millones de seguidores en redes sociales.