El Guana -de 38 años de edad- está nominado en La Casa de los Famosos México 2025 y su novia cree que le salió caro no ser el villano de la temporada.

Citlali Rodríguez, novia de El Guana, cree que lo nominaron porque es un hombre tranquilo y no le gustan los pleitos.

El Guana está nominado en La Casa de los Famosos México 2025 y su novia sabe la razón

En entrevista con De Primera Mano, Citlali Rodríguez reveló los motivos que llevaron a El Guana a ser nominado.

“No esperábamos que saliera nominado. Él es muy tranquilo (…) él no es un persona conflictiva o que busque mucho llamar la atención” Citlali Rodríguez, novia de El Guana

Citlali Rodríguez dice que El Guana siempre busca convivir con todos y los suyo no es estar criticando.

“Trata de no meterse en conflictos, pero ayer más bien estaba pensado que es porque llevarse bien con los dos cuartos” Citlali Rodríguez

El Guana infirió que lo nominaron porque se lleva bien con los dos cuartos y su novia cree que es verdad, p ues es una persona pacífica y no le gusta ser el villano.

Citlali Rodríguez espera que El Guana no sea el tercer nominado, pues han recibido apoyo del público.

“La cantidad de mensajes y de amor ha sido muchísimo, lo cual agradezco, porque justo no han conocido muchas cosas de él, no le tocaba estar nominado” Citlali Rodríguez

La novia de El Guana menciona que él no está acostumbrado a las cámaras, ya que es actor de teatro y por eso muchas personas no lo conocían.

El Guana en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

La novia de El Guana revela la verdad detrás de la ex novia que lo dejó ‘vestido y alborotado’

El Guana reveló en La Casa de los Famosos México 2025, que tuvo una novia que lo dejó y a los dos días se casó.

Citlali Rodríguez confirmó esta historia y contó que todo ocurrió hace años, cuando El Guana tenía 25 años.

La novia de El Guana menciona que esa historia ya quedó atrás y que no iba a revelar el nombre de la mujer, quien es famosa.

Recientemente, El Guana se encontró con esta exnovia y se saludaron como si nada.

“Desde que Guana comenzamos a salir nos contamos nuestras historias de vida, heridas, entonces esta historia ya me la sabía, pasó hace muchísimos años” El Guana

Por último, Citlali Rodríguez explicó que El Guana es llamado así por que es originario de Guanajuato.