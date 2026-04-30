Sentidos Opuestos tendrá un concierto en el Auditorio Nacional. A continuación te decimos los precios, fecha y preventa.

Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán regresan con un concierto especial en la CDMX:

Fecha: miércoles 12 de agosto

Lugar: Auditorio Nacional

Venta General: jueves 30 de abril

Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional: precio de los boletos

Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán celebran 34 años de historia con Sentidos Opuestos, por lo que darán un concierto en el Auditorio Nacional.

La venta de boletos será a través de Ticketmaster y debido a que no habrá preventa, se espera que la venta general tenga alta demanda.

Ticketmaster no ha revelado los precios de los boletos para el concierto de Sentidos Opuestos, pero podrían oscilar entre 570 y 3 mil pesos.

Sentidos Opuesto tendrá más conciertos para celebrar su aniversario

El primer concierto de Sentidos Opuesto en el Auditorio Nacional fue hace 25 años , por lo que el grupo regresa para celebrar 35 años de carrera.

Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán decidieron hacer una gira por varios estados de México para celebrar con sus fans estas tres décadas de juntos:

Guadalajara: 25 de septiembre Teatro Diana

Monterrey: 26 de septiembre en Escenario GNP Seguros

Puebla: 10 de octubre en el Auditorio Metropolitano

Pachuca: 5 de diciembre

Sentidos Opuestos regresó a la escena musical con el show 90’s Pop Tour, donde confirmaron que los éxitos del grupo siguen vigentes entre las generaciones.