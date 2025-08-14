El miércoles 13 de agosto se llevaron a cabo las terceras nominaciones de La Casa de los Famosos México 2025.

El Guana -de 38 años de edad- subió a la placa de nominados y con dudas de lealtad entre los cuartos Día y Noche.

El Guana cree que lo traicionaron en La Casa de los Famosos México 2025

Tras la gala de nominación, El Guana se reunió con los miembros del cuarto Día en un confesionario improvisado de La Casa de los Famosos México 2025.

Espacio en el que el actor y comediante dijo tener sospechas de que su nominación salió de su propio equipo; es decir, del cuarto Noche.

Nominados de la tercera semana en La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx / Instagram)

De acuerdo con El Guana, fue invadido por la duda después de ver “ciertas actitudes” de sus compañeros de cuarto.

En un primer punto aseguró que lo nominaron de Noche por su cercanía con los del cuarto Día.

Cabe destacar que esta duda fue sembrada justo después de la gala de nominación.

Esto cuando Facundo -de 47 años de edad- dijo frente a todos que de seguro lo nominaron de su propio equipo.

El Guana confía en cuarto Noche en La Casa de los Famosos México 2025

Antes de irse a dormir, El Guana tuvo un momento de reflexión en la cocina de La Casa de los Famosos México 2025.

El actor y comediante habló de sus inquietudes al ser nominado por primera vez, admitiendo que se siente como una traición.

Explicando que, evidentemente, lo nominaron personas con las que convive día a día.

Una vez dicho esto, dijo confiar en los miembros del cuarto Noche, a pesar de que dudó de ellos justo después de las nominaciones.

“Les prometo que desde mañana me pongo las pilas”, dijo El Guana en su monólogo a las cámaras de La Casa de los Famosos México 2025.

Cuarto Noche habla con El Guana en La Casa de los Famosos México 2025

Tras una noche llena de dudas, El Guana también tuvo la oportunidad de aclarar las cosas con los miembros del cuarto Noche.

En una reunión privada desde la la habitación, todos hicieron un recuento de los puntos que dieron en la gala a otros habitantes.

Momento en el que cuarto Noche pudo comprobarle a El Guana que la nominación no salió de ellos .

Una vez escuchado esto, el actor y comediante trató de adivinar quiénes del cuarto Día lo subieron a la placa.

Pese a todavía no tener esta información de cierto, fans del cuarto Noche celebraron que El Guana vuelva a confiar en su equipo de La Casa de los Famosos México 2025.