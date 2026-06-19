La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, compartió que el Zócalo lució completamente lleno tras registrar más de 200 mil personas que celebraron el triunfo de México en el FIFA Fan Fest.

“¡La ciudad se llenó de fiesta! Más de 200 mil personas disfrutaron y celebraron esta gran victoria en el Centro Histórico". Clara Brugada

Clara Brugada destacó que la CDMX “se llenó de fiesta” luego de lucir prácticamente un lleno total de personas que se dieron cita para disfrutar el partido por el Mundial 2026 entre México y Corea del Sur.

Esto pese a que las autoridades habían colocado un aforo máximo de personas para evitar riesgos, luego de que durante la inauguración del Mundial 2026 se dieran cita más de 100 mil personas para el México vs Sudáfrica.

Clara Brugada felicitó a la Selección mexicana por su victoria 1 a 0 sobre Corea del Sur, señalando que la tricolor “llena de orgullo y emoción” luego de asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

“Felicidades a nuestra Selección Mexicana por llenarnos de orgullo y emoción ¡Que viva México!" Clara Brugada

Zócalo lleno: más de 200 mil personas celebran el triunfo de México en el FIFA Fan Fest (Captura)

FIFA Fan Fest había establecido límite de aforo para el México vs Corea de Sur

Tras los más de 100 personas que se reunieron en el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la CDMX para el partido entre México vs Sudáfrica, las autoridades de Protección Civil determinaron limitar el acceso a 55 mil personas para el segundo partido.

El motivo principal respondió a motivos de seguridad, para mantener el orden dentro de este espacio situado en la plancha del Zócalo capitalino.

Adicional, anunciaron la instalación de 11 pantallas adicionales en calles aledañas al Centro Histórico de la CDMX para quienes no lograran ingresar al México vs Corea del Sur:

Juárez y Bellas Artes

Juárez y Revillagigedo

5 de Mayo y Palma

5 de Mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma

16 de Septiembre y Palma

20 de Noviembre y Uruguay

20 de Noviembre y Mesones

20 de Noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y Salvador

En un comunicado oficial, emitido por los organizadores del FIFA Fan Fest Zócalo, recordaron que unicamente podrían ingresar 55 mil aficionados.

Por ello recomendaron llegar temprano al lugar, además de seguir y respetar todas y cada una de las indicaciones de las autoridades de la CDMX.

No obstante, pese a estas determinaciones, más de 200 mil personas se reunieron en el Zócalo de la CDMX para abarrotar el FIFA Fan Fest y restaurantes aledaños para disfrutar del segundo partido de México en el Mundial 2026.

Es importante precisaron que no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas, con la intención de priorizar la convivencia y seguridad durante los partidos del Mundial 2026.