Ante la alta afluencia esperada de aficionados para el partido de México vs Corea del Sur este jueves 18 de junio, el FIFA Fan Fest Zócalo limitará el acceso a 55 mil personas e instalará 11 pantallas adicionales en calles aledañas para quienes no logren ingresar.

La sede ubicada en la Plaza de la Constitución abrirá sus puertas a las 8:30 horas, además la organización hizo un llamado a llegar con anticipación y planear el traslado al FIFA Fan Fest Zócalo de la CDMX, considerando que se transmitirán tres encuentros previos al duelo de la Selección Nacional.

Instaln 11 pantallas adicionales en el Centro Histórico para la FIFA Fan Fest Zócalo

Para garantizar la seguridad y comodidad de todos los 55 mil aficionados al FIFA Fan Fest Zócalo, las 11 pantallas extras se colocarán en los siguientes puntos cercanos al Zócalo:

Juárez y Bellas Artes

Juárez y Revillagigedo

5 de Mayo y Palma

5 de Mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma

16 de Septiembre y Palma

20 de Noviembre y Uruguay

20 de Noviembre y Mesones

20 de Noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y Salvador

El FIFA Fan Fest del Zócalo en CDMX, solo albergará a 55 mil aficionados con 11 pantallas extra (ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM / Estrella Josento)

El comunicado oficial de la FIFA Fan Fest Zócalo que recuerda que solo podrán ingresar 55 mil aficionados, recomienda llegar temprano, usar calzado cómodo ante la probabilidad de lluvia, protegerse del sol, mantenerse hidratado y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Asimismo, recordaron que no se permitirán bebidas alcohólicas, drones, cigarrillos, alimentos ni mochilas grandes, entre otros objetos.

La cartelera del Mundial 2026 para este 18 de junio incluye:

Chequia vs Sudáfrica a las 10:00 horas Suiza vs Bosnia a las 13:00 horas Canadá vs Catar a las 16:00 horas México vs Corea del Sur a las 19:00 horas

Este dispositivo del FIFA Fan Fest Zócalo, el cual albergará a 55 mil aficionados con 11 pantallas extra, busca que miles de aficionados vivan la fiesta del futbol de manera segura y ordenada en el corazón de la Ciudad de México durante la jornada de la Selección Nacional, por lo que se exhorta a consultar actualizaciones en los canales oficiales de Host City.