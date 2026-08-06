Kylian Mbappé compartió fotos de sus vacaciones y Ester Expósito apareció inesperadamente en ellas.

Los rumores sobre una relación sentimental entre Ester Expósito y Kylian Mbappé terminaron por confirmarse de manera indirecta, pues la pareja ya no se esconde en sus vacaciones de verano juntos.

El hotel donde se hospedaron Kylian Mbappé y Ester Expósito confirmó que estuvieron juntos en Ibiza y hasta el tierno gesto que tuvo el futbolista con la actriz.

Así fue la inesperada aparición de Ester Expósito en las vacaciones de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé compartió varias fotos de sus vacaciones, en las que se puede ver la silueta de Ester Expósito.

Incluso, el hermano del futbolista escribió una descripción donde se estaría refiriendo a la actriz: “Tiene el pelo rubio ¿no?”.

Esta frase pertenece a la canción ‘Maladie’ del rapero Gospelize, la cual habla de una mujer rubia y a la que considera las más hermosa.

Kylian Mbappé comparte por primera vez una foto de Ester Expósito (Instagram/@k.mbappe)

Es la primera vez que Kylian Mbappé comparte una foto de Ester Expósito en Instagram, por lo que muchos consideran que el futbolista está dando un paso importante en su relación.

Hasta el momento, Ester Expósito y Kylian Mbappé no han confirmado su relación, pero han sido captados disfrutando del verano en diversos lugares.

Hotel confirma que Kylian Mbappé estaba con Estér Exposito en Ibiza

El hotel Atzaro compartió una publicación donde se ve a Kylian Mbappé con vestidos colgados de su boutique y un mensaje de agradecimiento por acudir a sus instalaciones.

Llamó la atención que el hotel ubicado en Ibiza agregó al mensaje: “Kylian Mbappé y compañía”.

Aunque no hablaron directamente de Ester Expósito, el hotel confirmó que al futbolista acudió con su pareja y hasta bromearon en cómo le ayudó a elegir un vestido a su novia.

En la foto que compartió Atzaro se ve a Kylian Mbappé con prendas colgadas de su playera, mientras sonríe.