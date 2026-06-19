Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) compartió los conciertos gratis que habrá en los festivales futboleros del 19 al 21 de junio de 2026 por el Mundial 2026.
Así que aquí te compartimos por fecha y sede cuáles van a ser los conciertos que podrás disfrutar por el FIFA Fan Fest en el marco del Mundial 2026.
Conciertos en los festivales futboleros: 19 de junio
Estos son los conciertos gratis por el FIFA Fan Fest con horario y sede.
Parque Bombilla
Concierto: Los Askis a las 11:00 am
Unidad Independencia
Concierto: Disco Bahía 11:00 am
Utopía Meyehualco
Concierto: Caña dulce y caña brava a las 11:00 am
Campos Revolución
Concierto: Banda de Gaitas de la Ciudad de México a las 3:10 pm
Parque Tezozomoc
Concierto: Los Choclok a las 11:00 am
Deportivo Vivanco
Concierto: La original orquesta Hermanos Sánchez a las 10:00 am
Concierto: Jorge Carmona, la voz del barrio a las 11:00 am
Deportivo Xochimilco
Concierto: Los de abajo a las 11:00 am
Conciertos en los festivales futboleros: 20 de junio
Estos son los conciertos gratis por el FIFA Fan Fest con horario y sede
Parque La Bombilla
Concierto: CD Player DJ a las 2:10 pm
Unidad Independencia
Concierto: DJ Susana H a las 4:10 pm
Utopía Meyehualco
Concierto: DJ Tlaloca Sound a las 2:10 pm
Concierto: Sonora Santanera de Carlos Colorado a las 8:20 pm
Campos Revolución
Concierto: Sangre de Maíz a las 4:20 pm
Concierto: Los Choclok a las 8:30 pm
Parque Tezozomoc
Concierto: DJ Ofer Selekta a las 4:10 pm
Concierto: Jorge Carmona, la voz del barrio a las 8:30 pm
Deportivo Vivanco
Concierto: La Internacional y la Explosiva Sonora Dinamita a las 2:00 pm
Deportivo Xochimilco
Concierto: DJ Virgen Morena a las 4:10 pm
Conciertos en los festivales futboleros: 21 de junio
Estos son los conciertos gratis por el FIFA Fan Fest con horario y sede
Unidad Independencia
Concierto: DJ Latino Space Fear a las 6:10 pm
Utopía Meyehualco
Conciertos: DJ M8N a las 6:10 pm
Campos Revolución
Conciertos: DJ CD Player a las 6:10 pm
Deportivo Vivanco
Concierto: DJ Tlaloca Sound a las 6:10 pm