Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) compartió los conciertos gratis que habrá en los festivales futboleros del 19 al 21 de junio de 2026 por el Mundial 2026.

Así que aquí te compartimos por fecha y sede cuáles van a ser los conciertos que podrás disfrutar por el FIFA Fan Fest en el marco del Mundial 2026.

Conciertos en los festivales futboleros: 19 de junio

Estos son los conciertos gratis por el FIFA Fan Fest con horario y sede.

Parque Bombilla

Concierto: Los Askis a las 11:00 am

Unidad Independencia

Concierto: Disco Bahía 11:00 am

Utopía Meyehualco

Concierto: Caña dulce y caña brava a las 11:00 am

Campos Revolución

Concierto: Banda de Gaitas de la Ciudad de México a las 3:10 pm

Parque Tezozomoc

Concierto: Los Choclok a las 11:00 am

Deportivo Vivanco

Concierto: La original orquesta Hermanos Sánchez a las 10:00 am

Concierto: Jorge Carmona, la voz del barrio a las 11:00 am

Deportivo Xochimilco

Concierto: Los de abajo a las 11:00 am

FIFA Fan Fest del Zócalo (@MexicoCity26 / X)

Conciertos en los festivales futboleros: 20 de junio

Estos son los conciertos gratis por el FIFA Fan Fest con horario y sede

Parque La Bombilla

Concierto: CD Player DJ a las 2:10 pm

Unidad Independencia

Concierto: DJ Susana H a las 4:10 pm

Utopía Meyehualco

Concierto: DJ Tlaloca Sound a las 2:10 pm

Concierto: Sonora Santanera de Carlos Colorado a las 8:20 pm

Campos Revolución

Concierto: Sangre de Maíz a las 4:20 pm

Concierto: Los Choclok a las 8:30 pm

Parque Tezozomoc

Concierto: DJ Ofer Selekta a las 4:10 pm

Concierto: Jorge Carmona, la voz del barrio a las 8:30 pm

Deportivo Vivanco

Concierto: La Internacional y la Explosiva Sonora Dinamita a las 2:00 pm

Deportivo Xochimilco

Concierto: DJ Virgen Morena a las 4:10 pm

Conciertos en los festivales futboleros: 21 de junio

Estos son los conciertos gratis por el FIFA Fan Fest con horario y sede

Unidad Independencia

Concierto: DJ Latino Space Fear a las 6:10 pm

Utopía Meyehualco

Conciertos: DJ M8N a las 6:10 pm

Campos Revolución

Conciertos: DJ CD Player a las 6:10 pm

Deportivo Vivanco

Concierto: DJ Tlaloca Sound a las 6:10 pm