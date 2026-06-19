México vs Corea del Sur se enfrentaron este jueves 18 de junio por el liderato del Grupo A del Mundial 2026 y el marcador terminó 1-0 a favor de los suizos.

México y Corea del Sur saltaron a la cancha en busca de los tres puntos que lo acercarán a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Marcador: México 1-0 Corea del Sur.

México vs Corea del Sur: así fue el partido del Grupo A del Mundial 2026

El partido México vs Corea del Sur fue el clásico partido de los mundiales, con dos selecciones enfocadas en la eficacia en busca del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Así fueron los goles del partido México vs Corea del Sur:

Minuto 50: Gol de Luis Romo (México)

México enfrentó a Corea del Sur como parte del Grupo A. (Daniel Becerril / REUTERS)

¿Cuándo vuelven a jugar México y Corea del Sur en el Mundial 2026?

Tras enfrentarse en la Jornada 2 del Mundial 2026, México y Corea del Sur cerrarán su actividad en la fase de grupos el miércoles 24 de junio.

México vs Chequia y Corea del Sur vs Sudáfrica serán los partidos de la Jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026.