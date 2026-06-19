La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, ya anunció las actividades que se realizará del 19 al 21 de junio con motivo del Mundial 2026.
Además de la transmisión de los partidos en pantallas gigantes, Clara Brugada recordó que habrá danza, conciertos y actividades culturales para vivir el Mundial 2026 en familia como parte del FIFA Fan Fest.
Así que te compartimos las actividades gratis por día en la CDMX de los festivales futboleros y lo que se realizará en cada sede.
Festival futbolero en CDMX: Actividades del 19 de junio
Estas son las actividades en la sede Parque La Bombilla
- Concierto: Los Askis a las 11:00 am
- Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm
- Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm
- Actividad: Batucada brasileña a las 6:00 pm
- Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30pm
Actividades en la sede de Unidad Independencia
- Concierto: Disco Bahía 11:00 am
- Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm
- Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm
- Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm
Actividades en la Utopía Meyehualco
- Concierto: Caña dulce y caña brava a las 11:00 am
- Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm
- Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm
- Actividades: Batucada brasileña a las 6:00 pm
- Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm
Estas son las actividades en Campos Revolución
- Actividad: Compañía de Folklor Herencia a las 11:30 am
- Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm
- Concierto: Banda de Gaitas de la Ciudad de México a las 3:10 pm
- Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm
- Actividad: Batucada brasileña 6:00 pm
- Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm
Actividades en el Parque Tezozomoc
- Concierto: Los Choclok a las 11:00 am
- Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm
- Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm
- Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm
Actividades en el Deportivo Vivanco
- Concierto: La original orquesta Hermanos Sánchez a las 10:00 am
- Concierto: Jorge Carmona, la voz del barrio a las 11:00 am
- Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm
- Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm
- Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm
Actividades en el Deportivo Xochimilco
- Concierto: Los de abajo a las 11:00 am
- Transmisión: Estados Unidos vs Australia a las 1:00 pm
- Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm
- Actividad: Batucada Brasileña a las 6:00 pm
- Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm
Festival futbolero en CDMX: Actividades del 20 de junio
Estas son las actividades en la sede de Parque La Bombilla:
- Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am
- Actividad: Danza alemana a la 1:10 pm
- Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm
- Concierto: CD Player DJ a las 2:10 pm
- Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm
Actividades en la sede Unidad Independencia
- Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am
- Actividad: Son de la Luna (Música- Jarocho) a las 1:10 pm
- Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm
- Concierto: DJ Susana H a las 4:10 pm
- Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm
Actividades en la Utopía Meyehualco
- Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am
- Actividad: Danza Alemana a la 1:10 pm
- Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm
- Concierto: DJ Tlaloca Sound a las 2:10 pm
- Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm
- Concierto: Sonora Santanera de Carlos Colorado a las 8:20 pm
Estas son las actividades en Campos Revolución
- Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am
- Actividad: Danza alemana a las 1:10 pm
- Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm
- Concierto: Sangre de Maíz a las 4:20 pm
- Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm
- Concierto: Los Choclok a las 8:30 pm
Actividades en Parque Tezozomoc
- Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am
- Actividad: Danza Alemana a la 1:10 pm
- Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm
- Concierto: DJ Ofer Selekta a las 4:10 pm
- Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm
- Concierto: Jorge Carmona, la voz del barrio a las 8:30 pm
Las actividades en el Deportivo Vivanco
- Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am
- Actividad: Danza Alemana a la 1:10 pm
- Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm
- Concierto: La Internacional y la Explosiva Sonora Dinamita a las 2:00 pm
- Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm
Actividades en el Deportivo Xochimilco
- Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am
- Actividad: Danza Alemana a la 1:10 pm
- Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm
- Concierto: DJ Virgen Morena a las 4:10 pm
- Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm
Festival futbolero en CDMX: Actividades del 21 de junio
Actividades en la sede de Parque La Bombilla
- Transmisión: España vs Arabia Saudita a las 10:00 am
- Actividad: Danza Árabe 12:10 am
- Transmisión: Bélgica vs Irán a la 1:00 pm
- Actividad: Danza Uruguaya a las 3:10 pm
- Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm
- Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm
Estas son las actividades para la Unidad Independencia
- Transmisión: España vs Arabia Saudita a las 10:00 am
- Actividad: Danza Árabe a las 12:10 am
- Transmisión: Bélgica vs Irán a la 1:00 pm
- Actividad: Ballet Folklórico de la UNAM a las 3:10 pm
- Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm
- Concierto: DJ Latino Space Fear a las 6:10 pm
- Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm
Actividades en la Utopía Meyehualco
- Transmisión: España vs Arabia Saudí a las 10:00 am
- Actividad: Bellydance Profesional Company a las 12:10 pm
- Transmisión: Bélgica vs Irán a las 1:00 pm
- Actividades: Danza uruguaya a las 3:10 pm
- Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm
- Conciertos: DJ M8N a las 6:10 pm
- Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm
Las actividades para Campos Revolución
- Transmisión: España vs Arabia Saudita a las 10:00 am
- Actividad: Danza Árabe a las 12:10 pm
- Transmisión: Bélgica vs Irán a la 1:00 pm
- Actividad: Danza Uruguaya a las 3:10 pm
- Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm
- Conciertos: DJ CD Player a las 6:10 pm
- Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm
Actividades en Parque Tezozomoc
- Transmisión: España vs Arabia Saudita a las 10:00 am
- Actividad: Danza Árabe a las 12:10 pm
- Transmisión: Bélgica vs Irán a la 1:00 pm
- Actividad: Danza Uruguaya a las 3:10 pm
- Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm
- Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm
Actividades en el Deportivo Vivanco
- Transmisión: España vs Arabia Saudita a las 10:00 am
- Actividad: Ballet Ruth Oriental a las 12:10 pm
- Transmisión: Bélgica vs Irán a la 1:00 pm
- Actividad: Tambores Uruguayos a las 3:10 pm
- Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm
- Concierto: DJ Tlaloca Sound a las 6:10 pm
- Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm
Las actividades en el Deportivo Xochimilco
- Transmisión: España vs Arabia Saudita a las 10:00 am
- Actividad: Danza Árabe a las 12:10 pm
- Transmisión: Bélgica vs Irán a la 1:00 pm
- Actividad: Danza Uruguaya, sin hora anunciada
- Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm
- Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm