La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, ya anunció las actividades que se realizará del 19 al 21 de junio con motivo del Mundial 2026.

Además de la transmisión de los partidos en pantallas gigantes, Clara Brugada recordó que habrá danza, conciertos y actividades culturales para vivir el Mundial 2026 en familia como parte del FIFA Fan Fest.

Así que te compartimos las actividades gratis por día en la CDMX de los festivales futboleros y lo que se realizará en cada sede.

Festival futbolero en CDMX: Actividades del 19 de junio

Estas son las actividades en la sede Parque La Bombilla

Concierto: Los Askis a las 11:00 am

Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm

Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm

Actividad: Batucada brasileña a las 6:00 pm

Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30pm

Actividades en la sede de Unidad Independencia

Concierto: Disco Bahía 11:00 am

Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm

Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm

Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm

Actividades en la Utopía Meyehualco

Concierto: Caña dulce y caña brava a las 11:00 am

Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm

Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm

Actividades: Batucada brasileña a las 6:00 pm

Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm

Festivales futboleros en la CDMX por el Mundial 2026. (@ClaraBrugadaM)

Estas son las actividades en Campos Revolución

Actividad: Compañía de Folklor Herencia a las 11:30 am

Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm

Concierto: Banda de Gaitas de la Ciudad de México a las 3:10 pm

Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm

Actividad: Batucada brasileña 6:00 pm

Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm

Actividades en el Parque Tezozomoc

Concierto: Los Choclok a las 11:00 am

Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm

Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm

Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm

Festivales futboleros en la CDMX por el Mundial 2026. (@ClaraBrugadaM)

Actividades en el Deportivo Vivanco

Concierto: La original orquesta Hermanos Sánchez a las 10:00 am

Concierto: Jorge Carmona, la voz del barrio a las 11:00 am

Transmisión: Estados Unidos vs Australia a la 1:00 pm

Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm

Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm

Actividades en el Deportivo Xochimilco

Concierto: Los de abajo a las 11:00 am

Transmisión: Estados Unidos vs Australia a las 1:00 pm

Transmisión: Escocia vs Marruecos a las 4:00 pm

Actividad: Batucada Brasileña a las 6:00 pm

Transmisión: Brasil vs Haití a las 6:30 pm

Festival futbolero en CDMX: Actividades del 20 de junio

Estas son las actividades en la sede de Parque La Bombilla:

Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am

Actividad: Danza alemana a la 1:10 pm

Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm

Concierto: CD Player DJ a las 2:10 pm

Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm

Festivales futboleros en la CDMX por el Mundial 2026. (@ClaraBrugadaM)

Actividades en la sede Unidad Independencia

Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am

Actividad: Son de la Luna (Música- Jarocho) a las 1:10 pm

Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm

Concierto: DJ Susana H a las 4:10 pm

Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm

Actividades en la Utopía Meyehualco

Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am

Actividad: Danza Alemana a la 1:10 pm

Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm

Concierto: DJ Tlaloca Sound a las 2:10 pm

Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm

Concierto: Sonora Santanera de Carlos Colorado a las 8:20 pm

Estas son las actividades en Campos Revolución

Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am

Actividad: Danza alemana a las 1:10 pm

Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm

Concierto: Sangre de Maíz a las 4:20 pm

Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm

Concierto: Los Choclok a las 8:30 pm

Festivales futboleros en la CDMX por el Mundial 2026. (@ClaraBrugadaM)

Actividades en Parque Tezozomoc

Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am

Actividad: Danza Alemana a la 1:10 pm

Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm

Concierto: DJ Ofer Selekta a las 4:10 pm

Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm

Concierto: Jorge Carmona, la voz del barrio a las 8:30 pm

Las actividades en el Deportivo Vivanco

Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am

Actividad: Danza Alemana a la 1:10 pm

Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm

Concierto: La Internacional y la Explosiva Sonora Dinamita a las 2:00 pm

Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm

Actividades en el Deportivo Xochimilco

Transmisión: Países Bajos vs Suecia a las 11:00 am

Actividad: Danza Alemana a la 1:10 pm

Transmisión: Alemania vs Costa de Marfil a las 2:00 pm

Concierto: DJ Virgen Morena a las 4:10 pm

Transmisión: Ecuador vs Curazao a las 6:00 pm

Festivales futboleros en la CDMX por el Mundial 2026. (@ClaraBrugadaM)

Festival futbolero en CDMX: Actividades del 21 de junio

Actividades en la sede de Parque La Bombilla

Transmisión: España vs Arabia Saudita a las 10:00 am

Actividad: Danza Árabe 12:10 am

Transmisión: Bélgica vs Irán a la 1:00 pm

Actividad: Danza Uruguaya a las 3:10 pm

Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm

Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm

Estas son las actividades para la Unidad Independencia

Transmisión: España vs Arabia Saudita a las 10:00 am

Actividad: Danza Árabe a las 12:10 am

Transmisión: Bélgica vs Irán a la 1:00 pm

Actividad: Ballet Folklórico de la UNAM a las 3:10 pm

Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm

Concierto: DJ Latino Space Fear a las 6:10 pm

Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm

Festivales futboleros en la CDMX por el Mundial 2026. (@ClaraBrugadaM)

Actividades en la Utopía Meyehualco

Transmisión: España vs Arabia Saudí a las 10:00 am

Actividad: Bellydance Profesional Company a las 12:10 pm

Transmisión: Bélgica vs Irán a las 1:00 pm

Actividades: Danza uruguaya a las 3:10 pm

Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm

Conciertos: DJ M8N a las 6:10 pm

Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm

Las actividades para Campos Revolución

Transmisión: España vs Arabia Saudita a las 10:00 am

Actividad: Danza Árabe a las 12:10 pm

Transmisión: Bélgica vs Irán a la 1:00 pm

Actividad: Danza Uruguaya a las 3:10 pm

Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm

Conciertos: DJ CD Player a las 6:10 pm

Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm

Actividades en Parque Tezozomoc

Transmisión: España vs Arabia Saudita a las 10:00 am

Actividad: Danza Árabe a las 12:10 pm

Transmisión: Bélgica vs Irán a la 1:00 pm

Actividad: Danza Uruguaya a las 3:10 pm

Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm

Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm

Actividades en el Deportivo Vivanco

Transmisión: España vs Arabia Saudita a las 10:00 am

Actividad: Ballet Ruth Oriental a las 12:10 pm

Transmisión: Bélgica vs Irán a la 1:00 pm

Actividad: Tambores Uruguayos a las 3:10 pm

Transmisión: Uruguay vs Cabo Verde a las 4:00 pm

Concierto: DJ Tlaloca Sound a las 6:10 pm

Transmisión: Nueva Zelanda vs Egipto a las 7:00 pm

Festivales futboleros en la CDMX por el Mundial 2026. (@ClaraBrugadaM)

Las actividades en el Deportivo Xochimilco