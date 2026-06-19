Durante el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC-CDMX auxiliaron a un menor de edad colombiano de 12 años que se encontraba extraviado.

Los oficiales de la de la SSC-CDMX activaron de inmediato el protocolo de atención, resguardaron al adolescente y lo trasladaron al módulo de localización de personas en el Parque Lineal.

Tras establecer contacto con sus familiares, el menor de edad fue entregado a su tía sin novedad.

La SSC CDMX reiteró su compromiso de proteger a asistentes en eventos masivos.

Elementos activan protocolo para localizar a los familiares del menor quien fue reunido con su familia

Tras dialogar con él, señaló que había perdido de vista a los familiares con quienes acudió al evento, por lo que los uniformados activaron de inmediato los protocolos de atención para personas extraviadas y resguardaron su integridad física y emocional.

Los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) recabaron información para localizar a sus familiares y realizaron diversas llamadas telefónicas, fue así que trasladaron al adolescente al módulo de atención ciudadana y localización de personas instalado en el Parque Lineal, donde continuaron con las labores de búsqueda y contacto.

Posteriormente, gracias a las acciones realizadas por la Policía Bancaria e Industrial (PBI), se logró establecer comunicación con los familiares del menor.

Más tarde, una mujer acudió al módulo de atención y fue reconocida plenamente por el adolescente como su tía. Tras verificar el parentesco y corroborar la información proporcionada, los oficiales realizaron la entrega del menor, quien quedó bajo el resguardo de su familiar sin novedad.

La SSC de la Ciudad de México, a través de la Policía Bancaria e Industrial, reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de las personas que asisten a eventos masivos y recordó a la ciudadanía la importancia de establecer puntos de reunión e identificar a niñas, niños y adolescentes para facilitar su localización ante una eventual separación.