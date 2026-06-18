Aunque faltan varias horas para el partido de México contra Corea del Sur en el Mundial 2026, el Fan Fest del Zócalo CDMX ya tiene cupo lleno; si vas a dicho lugar ya no te dejarán pasar.

Pero no te preocupes, aunque no puedas entrar al Fan Fest del Zócalo CDMX, hay varias alternativas en los alrededores para que disfrutes del México contra Corea del Sur.

Alternativas al Fan Fest del Zócalo CDMX

A través de redes sociales se anunció que el Fan Fest del Zócalo CDMX se encuentra a máxima capacidad; al mismo tiempo que se dieron las siguientes alternativas.

​Av. Juárez (frente a Bellas Artes y la Alameda Central).

​20 de Noviembre (esquina con Rep. de Uruguay, Mesones y Regina).

Pino Suárez (esquina con Rep. de Uruguay y Rep. del Salvador).

Palma (esquina con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre).

​5 de Mayo (esquina con Isabel la Católica).

Plaza Garibaldi

Alternativas al FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX (Especial)

En todas estas locaciones alternativas al Fan Fest del Zócalo CDMX, se han dispuesto 12 pantallas para ver el partido del México contra Corea del Sur del Mundial 2026.

Además en la Plaza Garibaldi se está dando el “Festival Futbolero”, para que los aficionados aprovechen para conocer las actividades en dicho lugar.

Alternativas al FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX (Especial)

Se estableció un límite para el Fan Fest del Zócalo CDMX

Si bien durante la primera etapa de la fase de grupos del Mundial 2026 no había habido problema, recientemente se anunció que se ha establecido un cupo límite de 55 mil personas en el Fan Fest del Zócalo CDMX.

De ahí que las autoridades hayan anunciado a horas del inicio del México contra Corea del Sur, que ya no se dejará entrar a más personas al Fan Fest del Zócalo CDMX, pues ya se alcanzó dicho tope.

Obviamente a sabiendas que muchos aficionados querrán darse cita en el Centro Histórico, fue que se habilitaron las 12 pantallas en las locaciones anteriormente mencionadas.

Con esto se espera que la afluencia de personas se distribuya mucho mejor, para que todo el mundo tenga una buena experiencia durante el encuentro.