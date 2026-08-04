La defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre solicitó al Poder Judicial que el ex dirigente del PRI en la Ciudad de México pueda continuar su proceso penal en prisión domiciliaria, al asegurar que padece un cáncer en etapa avanzada y diversas enfermedades crónicas que han deteriorado gravemente su estado de salud.

De acuerdo con sus abogados, el también conocido como “Rey de la Basura” enfrenta complicaciones médicas que requieren atención especializada fuera del centro penitenciario, por lo que insistieron en modificar la medida cautelar que lo mantiene privado de la libertad.

Defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez argumenta riesgo por cáncer avanzado y otros padecimientos

La petición señala que Cuauhtémoc Gutiérrez enfrenta un cáncer de riñón avanzado, además de padecimientos como:

Diabetes

Hipertensión

Apnea del sueño

Ansiedad

Depresión

La defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre sostiene que estas condiciones, sumadas al tratamiento oncológico que requiere, justifican que el proceso continúe bajo prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Abogado de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (Nancy Gómez)

Sin embargo, no es la primera ocasión en que sus representantes legales buscan un cambio de medida cautelar para Cuauhtémoc Gutiérrez, pues en diversas ocasiones anteriores, jueces han rechazado solicitudes similares, al considerar que no existen elementos suficientes para sustituir la prisión preventiva.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre permanece sujeto a proceso por delitos relacionados con:

Trata de personas con fines de explotación sexual Publicidad engañosa Asociación delictuosa

Cabe mencionar que dichas acusaciones en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez, ex dirigente del PRI, las ha negado de manera reiterada, y hasta el momento, las autoridades judiciales no han informado si la nueva solicitud de prisión domiciliaria será admitida o cuándo se resolverá.