El triunfo de México sobre Corea del Sur que incitó a la afición a salir a celebrar a las calles en la CDMX, provocó 40 toneladas de basura, según la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) como resultado de los FIFA Fan Fest.

Ello a través de una tarjeta informativa compartida este 19 de junio, donde el Gobierno de la Ciudad de México reporta a partir de datos obtenidos tras el dispositivo de atención y limpieza por las concentraciones en el Zócalo y la Glorieta del Ángel de la Independencia con motivo del Mundial 2026.

“La alta afluencia de personas registradas durante estas actividades generó una importante cantidad de residuos” SOBSE

El 18 de junio tras el triunfo de 1 a 0 de México frente a Corea del Sur en el segundo partido de la Selección Nacional durante el Mundial 2026, la SOBSE aclaró que debido a los festejos se requirió atención en jardineras y áreas verdes sobre Paseo de la Reforma y sus alrededores que necesitaron “barrido, recolección de residuos, lavado superficial y jardinería”.

La SOBSE calcula que tras los festejos de la afición mexicana por el FIFA Fan Fest, se retiraron cerca de 40 toneladas de basura tanto en el Zócalo, calles del Centro Histórico y el Ángel de la Independencia.

En el operativo de limpia para conservar el espacio público participaron:

360 trabajadores,

23 vehículos, seis hidrolavadoras y

una pipa con capacidad de 10 mil litros de agua

“La Secretaría de Obras y Servicios reitera su compromiso con la conservación y mantenimiento de la infraestructura urbana y los espacios públicos de la Ciudad de México” SOBSE

Clara Brugada convocará a 7 mil funcionarios para operativo nocturno por México vs Chequia

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada señaló que para el partido de México vs Chequia del 24 de junio se han convocado a 7 mil servidores públicos para Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Monumento a la Revolución para que participen en un operativo nocturno y de madrugada .

Llamó al festejo “con mucha responsabilidad”, pues si bien es tradición que la población llegue al Ángel de la Independencia, existe una necesidad gubernamental de reorganizarse durante el Mundial 2026 para garantizar la seguridad de la afición.